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Alessi blender

Welke Alessi blender komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Alessi blenders en vergelijk de Alessi blender met andere blenders.
Laatste update van de test: 15 mei 2026

Keuzehulp

  • Alessi Plissé Blender grijs
    AlessiPlissé Blender grijs
    1,5 l|Kunststof|700 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Extra tests

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Alessi Plissé Blender rood
    AlessiPlissé Blender rood
    1,5 l|Kunststof|700 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Extra tests

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Alessi Plissé Blender wit
    AlessiPlissé Blender wit
    1,5 l|Kunststof|700 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Extra tests

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Alessi Plissé Blender zwart
    AlessiPlissé Blender zwart
    1,5 l|Kunststof|700 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Extra tests

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Blenders per merk