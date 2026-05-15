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Smeg blender

Welke Smeg blender komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Smeg blenders en vergelijk de Smeg blender met andere blenders.
Laatste update van de test: 15 mei 2026

Keuzehulp

  • Smeg Roze BLF03PKEU
    SmegRoze BLF03PKEU
    1,4 l|Plastic|800 W

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    Gebruiksgemak

  • Smeg Groen BLF03PGEU
    SmegGroen BLF03PGEU
    1,4 l|Plastic|800 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Smeg Zwart BLF03BLEU
    SmegZwart BLF03BLEU
    1,4 l|Plastic|800 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Smeg Wit BLF03WHEU
    SmegWit BLF03WHEU
    1,4 l|Plastic|800 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Smeg Rood BLF03RDEU
    SmegRood BLF03RDEU
    1,4 l|Plastic|800 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Smeg Blauw BLF03PBEU
    SmegBlauw BLF03PBEU
    1,4 l|Plastic|800 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Smeg Creme BLF03CREU
    SmegCreme BLF03CREU
    1,4 l|Plastic|800 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Smeg BLF01BLEU
    SmegBLF01BLEU
    1,5 l|Plastic (tritan)|800 W

    Prijs niet beschikbaar

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Smeg BLF01CREU
    SmegBLF01CREU
    1,5 l|glas|800 W

    Prijs niet beschikbaar

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Smeg BLF01RDEU
    SmegBLF01RDEU
    1,5 l|glas|800 W

    Prijs niet beschikbaar

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Smeg BLF01PBEU
    SmegBLF01PBEU
    1,5 l|glas|800 W

    Prijs niet beschikbaar

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Smeg PBF01PGEU 50's Style Aesthetic
    SmegPBF01PGEU 50's Style Aesthetic
    0,6 l|Kunststof|300 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Extra tests

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Smeg PBF01PBEU 50's Style Aesthetic
    SmegPBF01PBEU 50's Style Aesthetic
    0,6 l|Kunststof|300 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Extra tests

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Blenders per merk