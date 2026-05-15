icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Nutribullet blender

Welke Nutribullet blender komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Nutribullet blenders en vergelijk de Nutribullet blender met andere blenders.
Laatste update van de test: 15 mei 2026

Keuzehulp

  • Nutribullet Flex (NBPB14220BB V09896)
    NutribulletFlex (NBPB14220BB V09896)
    0,6 l|Onbekend|100 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Nutribullet Flex (NBP013BL)
    NutribulletFlex (NBP013BL)
    0,6 l|Onbekend|100 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Nutribullet Flex (NBPB14220EG V09897)
    NutribulletFlex (NBPB14220EG V09897)
    0,6 l|Onbekend|100 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Nutribullet Flex (NBP013GR)
    NutribulletFlex (NBP013GR)
    0,6 l|Onbekend|100 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Nutribullet Flex (NBPB14220AK V09892)
    NutribulletFlex (NBPB14220AK V09892)
    0,6 l|Onbekend|100 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Nutribullet Flex (NBP013GM)
    NutribulletFlex (NBP013GM)
    0,6 l|Onbekend|100 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Nutribullet Flex (NBP013VT)
    NutribulletFlex (NBP013VT)
    0,6 l|Onbekend|100 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Nutribullet Flex (NBP013OR)
    NutribulletFlex (NBP013OR)
    0,6 l|Onbekend|100 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Nutribullet Turbo 1000 900 ml (NBT14400-1006 V09938)
    NutribulletTurbo 1000 900 ml (NBT14400-1006 V09938)
    1 l|Onbekend|1000 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Nutribullet Turbo 1000 900 ml (NBT14400-1006AK V09929)
    NutribulletTurbo 1000 900 ml (NBT14400-1006AK V09929)
    1 l|Onbekend|1000 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Nutribullet Turbo 1000 700 ml (NBT14400-1004AK)
    NutribulletTurbo 1000 700 ml (NBT14400-1004AK)
    0,9 l|Onbekend|1000 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Nutribullet Turbo 1000 700 ml (NBT14400-1004 V09937)
    NutribulletTurbo 1000 700 ml (NBT14400-1004 V09937)
    0,9 l|Onbekend|1000 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Nutribullet Turbo 1000 900 ml (NBT1006MB)
    NutribulletTurbo 1000 900 ml (NBT1006MB)
    1 l|Onbekend|1000 W

    € 100,-

    Richtprijs

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Nutribullet Turbo 1000 900 ml (NBT1006MW)
    NutribulletTurbo 1000 900 ml (NBT1006MW)
    1 l|Onbekend|1000 W

    € 100,-

    Richtprijs

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Nutribullet Ultra 1200 Black NB1206MB
    NutribulletUltra 1200 Black NB1206MB
    1 l|Onbekend|1200 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Nutribullet Flex (NBP013W)
    NutribulletFlex (NBP013W)
    0,6 l|Onbekend|100 W

    € 110,-

    Richtprijs

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Nutribullet Turbo 1000 700 ml (NBT1004MB)
    NutribulletTurbo 1000 700 ml (NBT1004MB)
    0,9 l|Onbekend|1000 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

  • Nutribullet Turbo 1000 700 ml (NBT1004MW)
    NutribulletTurbo 1000 700 ml (NBT1004MW)
    0,9 l|Onbekend|1000 W

    Extra tests

    Gebruiksgemak

Blenders per merk