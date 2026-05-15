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Domo blender

Welke Domo blender komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Domo blenders en vergelijk de Domo blender met andere blenders.
Laatste update van de test: 15 mei 2026

Keuzehulp

  • Domo DO436BL
    DomoDO436BL
    0,6 l|Kunststof|300 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Extra tests

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Domo DO492BL
    DomoDO492BL
    0,6 l|Kunststof|300 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Extra tests

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Domo DO700BL
    DomoDO700BL
    0,7 l|Kunststof|1000 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Extra tests

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Domo DO734BL
    DomoDO734BL
    1,5 l|Glas|800 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Extra tests

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

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