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Moulinex blender

Welke Moulinex blender komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Moulinex blenders en vergelijk de Moulinex blender met andere blenders.
Laatste update van de test: 15 mei 2026

Keuzehulp

  • Moulinex Lightmix Portable blender LM1C0410
    MoulinexLightmix Portable blender LM1C0410
    0,6 l|Onbekend|50 W

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    Gebruiksgemak

  • Moulinex Lightmix Portable blender LM1C0210
    MoulinexLightmix Portable blender LM1C0210
    0,6 l|Onbekend|50 W

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    Gebruiksgemak

  • Moulinex Blend Up Dune LM190AF0
    MoulinexBlend Up Dune LM190AF0
    0,9 l|Onbekend|1000 W

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    Gebruiksgemak

  • Moulinex Faciclic LM300
    MoulinexFaciclic LM300
    1,2 l|Kunststof|400 W

    Prijs niet beschikbaar

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    Gebruiksgemak

  • Moulinex LM420510 Blendforce
    MoulinexLM420510 Blendforce
    1,8 l|Kunststof|600 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

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    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Moulinex LM430110
    MoulinexLM430110
    1,8 l|Glas|800 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

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    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Moulinex LM430810 Blendforce
    MoulinexLM430810 Blendforce
    1,75 l|Glas|800 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

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    Niet getest

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    Niet getest

  • Moulinex LM439D10 Blendforce
    MoulinexLM439D10 Blendforce
    1,3 l|Glas|800 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

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    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Moulinex LM811D10 perfect mix +
    MoulinexLM811D10 perfect mix +
    2 l|Glas|1200 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Extra tests

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Moulinex LM436110 Blendforce
    MoulinexLM436110 Blendforce
    1,75 l|Glas|800 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

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    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Moulinex LM924500
    MoulinexLM924500
    2,8 l|rvs|1100 W
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

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