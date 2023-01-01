MoulinexBlend Up Dune LM190AF0
- Maximale inhoud: 0,9 l
- Materiaal blenderkan: Onbekend
- Vermogen: 1000 W
€ 95,-Richtprijs
Testresultaat
Ook toegang tot deze test?
Bekijk hier hoe wij testen
Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid, start 3 maanden gratis en vergelijk producten op alle testoordelen.
Testoordeel
Smoothies maken
Groenten pureren
IJsblokjes crushen
Pannenkoekenbeslag mixen
Extra tests
Gebruiksgemak
Geluid
Degelijkheid
Energiegebruik standby-stand
Ook toegang tot deze test?Start nu 3 maanden gratis
Pluspunten
Minpunten
Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
De Moulinex Blend Up Dune LM190AF0 is een smoothiemaker van 1000 Watt, met een kleine mengbeker. De blender heeft verschillende programma's voor koude soep, plantaardige melk, dips, saus, smoothie,ijs crushen, stil blenden en automatische reiniging. Met de pulsefunctie mix je voedsel met een korte en krachtige pulse.
Samenvatting
- Maximale inhoud
- 0,9 l
- Materiaal blenderkan
- Onbekend
- Vermogen
- 1000 W
- Soort blender
- Smoothiemaker