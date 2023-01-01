icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
MoulinexBlend Up Dune LM190AF0

  • Maximale inhoud:  0,9 l
  • Materiaal blenderkan:  Onbekend
  • Vermogen:  1000 W
€ 95,-

Testresultaat

Testoordeel
Smoothies maken
Groenten pureren
IJsblokjes crushen
Pannenkoekenbeslag mixen
Extra tests
Gebruiksgemak
Geluid
Degelijkheid
Energiegebruik standby-stand

Geschreven door de Consumentenbond

De Moulinex Blend Up Dune LM190AF0 is een smoothiemaker van 1000 Watt, met een kleine mengbeker. De blender heeft verschillende programma's voor koude soep, plantaardige melk, dips, saus, smoothie,ijs crushen, stil blenden en automatische reiniging. Met de pulsefunctie mix je voedsel met een korte en krachtige pulse.

Samenvatting

Maximale inhoud
0,9 l
Materiaal blenderkan
Onbekend
Vermogen
1000 W
Soort blender
Smoothiemaker