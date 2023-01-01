MoulinexLightmix Portable blender LM1C0210
In de uitvoering
- Maximale inhoud: 0,6 l
- Materiaal blenderkan: Onbekend
- Vermogen: 50 W
€ 47,402 winkels
Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
De Moulinex Lightmix Portable blender LM1C0210 is een smoothiemaker met een laag vermogen van 50 Watt, met een kleine mengbeker. Dit is een zeer licht apparaat van slechts 510 gram. De snelheid van de blender kan niet worden ingesteld. Let op: de fabrikant raadt aan de blender niet langer dan 40 seconden achter elkaar te gebruiken. Dat is erg kort.
Samenvatting
- Soort blender
- Smoothiemaker