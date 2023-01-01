icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
BraunPowerBlend 7 JB 7551

In de uitvoering
  • Maximale inhoud:  1,7 l
  • Materiaal blenderkan:  Glas
  • Vermogen:  1400 W
€ 147,27

Testresultaat

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Smoothies maken
Groenten pureren
IJsblokjes crushen
Pannenkoekenbeslag mixen
Extra tests
Gebruiksgemak
Geluid
Degelijkheid
Energiegebruik standby-stand

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Braun PowerBlend 7 JB 7551 is een blender en smoothiemaker met een hoog vermogen van 1400 Watt, met een kleine hittebestendige mengbeker van glas. Met de pulsefunctie mix je voedsel met een korte en krachtige pulse.

Samenvatting

