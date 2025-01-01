Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Braun PowerBlend 3 Blender JB 3272 SI is een blender en smoothiemaker van 800 Watt met een grote hittebestendige mengbeker van glas. In de smoothiebeker maak je een smoothie die je direct kunt meenemen. De snelheid van de blender kan worden ingesteld van min tot max. Met de pulsfunctie mix je voedsel met een korte en krachtige puls. De antislipvoeten aan de onderkant helpen tegen het schuiven. Dit product is te koop in meerdere varianten. Er zijn verschillende kleurvarianten en je kunt het product met of zonder accessoires kopen.