Philips7000-serie HR3760/10

In de uitvoering
  • Maximale inhoud:  1,8 l
  • Materiaal blenderkan:  Glas
  • Vermogen:  1500 W
€ 111,-

3 winkels

Testresultaat

Testoordeel
Smoothies maken
Groenten pureren
IJsblokjes crushen
Pannenkoekenbeslag mixen
Extra tests
Gebruiksgemak
Geluid
Degelijkheid
Energiegebruik standby-stand

Pluspunten

Minpunten

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Philips 7000-serie HR3760/10 is een blender en smoothiemaker met een hoog vermogen van 1500 Watt, met een kleine hittebestendige mengbeker van glas. De blender heeft verschillende programma's voor smoothies, notenpasta, dessert, soep, saus, ijs crushen en snelle reiniging. De snelheid van de blender kan worden ingesteld van 0 tot 12. Met de pulsefunctie mix je voedsel met een korte en krachtige pulse.

Samenvatting

Maximale inhoud
1,8 l
Materiaal blenderkan
Glas
Vermogen
1500 W
Soort blender
Blender en smoothiemaker

Prijzen