Philips7000-serie HR3760/10
In de uitvoering
- Maximale inhoud: 1,8 l
- Materiaal blenderkan: Glas
- Vermogen: 1500 W
€ 111,-3 winkels
Laagste prijzen
Testresultaat
Ook toegang tot deze test?
Bekijk hier hoe wij testen
Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid, start 3 maanden gratis en vergelijk producten op alle testoordelen.
Testoordeel
Smoothies maken
Groenten pureren
IJsblokjes crushen
Pannenkoekenbeslag mixen
Extra tests
Gebruiksgemak
Geluid
Degelijkheid
Energiegebruik standby-stand
Ook toegang tot deze test?Start nu 3 maanden gratis
Pluspunten
Minpunten
Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
De Philips 7000-serie HR3760/10 is een blender en smoothiemaker met een hoog vermogen van 1500 Watt, met een kleine hittebestendige mengbeker van glas. De blender heeft verschillende programma's voor smoothies, notenpasta, dessert, soep, saus, ijs crushen en snelle reiniging. De snelheid van de blender kan worden ingesteld van 0 tot 12. Met de pulsefunctie mix je voedsel met een korte en krachtige pulse.
Samenvatting
- Maximale inhoud
- 1,8 l
- Materiaal blenderkan
- Glas
- Vermogen
- 1500 W
- Soort blender
- Blender en smoothiemaker