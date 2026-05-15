Een vacuümblender is een blender die lucht uit de kan zuigt voordat het mixen begint. Dit helpt om vitamine C en andere zuurstofgevoelige ingrediënten langer te behouden. Daarmee wordt het oxidatieproces vertraagd. Het resultaat? De smoothies blijven langer vers. En mogelijk langer gezond.

Vacuümblenders getest

In onze test van vacuümblenders beoordelen we het maken van smoothies, pureren van groenten of het mixen van een pannenkoekenbeslag. We kijken of de blenders makkelijk te gebruiken zijn en of je ze goed kunt schoonmaken.

De testresultaten van vacuümblenders staan tussen alle testresultaten van blenders. Je kunt ook alleen de testresultaten van vacuümblenders bekijken.

Vacuümblender kopen

Ben je op zoek naar een vacuümblender? Dit zijn redenen waarom mensen een vacuümblender kopen:

- Bewaren van voedingsstoffen: door lucht te verwijderen blijven vitamine C en andere zuurstofgevoelige voedingsstoffen beter behouden. Dit zorgt voor mogelijk gezondere drankjes.

- Langere versheid: vermindert oxidatie, waardoor drankjes langer vers blijven met behoud van smaak en kleur.

- Smaakverbetering: minder lucht in de blender kan zorgen voor krachtige smaken en een zachtere structuur van smoothies en sappen.

Vacuümblenders vergelijken

In onze vergelijker kun je de mogelijkheden, prestaties en prijzen van een een aantal populaire merken vacüumblenders bekijken en vergelijken. Zo kies je gemakkelijker een geschikte vacüumblender die bij jouw wensen past.