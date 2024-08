Tips voor het kopen van een stomer-blender

Typen stomer-blenders

Er zijn grofweg 2 verschillende typen:

Smal en hoog met het waterreservoir onderaan. Stomen en blenden gebeurt in dezelfde kan. Zie ook links op de afbeelding hierboven.

Breed en laag met het waterreservoir aan de zijkant. Zie ook rechts op de afbeelding hierboven.

Naast stomen en blenden kunnen sommige apparaten ook een hapje opwarmen, een fles verwarmen en speentjes steriliseren.

Waar let je op bij het kopen van een stomer-blender?

Bedenk of je het apparaat wel echt nodig hebt. Je gebruikt het apparaat mogelijk maar voor een zeer korte periode. Prakken met een vork kan net zo goed. En met een gewone blender of staafmixers kun je ook pureren. Als je toch een stomer-blender wilt kopen, let dan op deze punten.

Welke functies heeft de stomer-blender?

Bepaal welke functies je belangrijk vindt.

Met een weergave van resterende tijd zie je wanneer het apparaat klaar is.

Bij sommige apparaten kun je stomen en blenden in dezelfde kan. Dat scheelt overgieten van ingrediënten.

Een geluidssignaal is handig, dan weet je wanneer het hapje klaar is.

Bij een waterreservoir kun je letten of deze afneembaar is, dat vult makkelijker. Ook is het handig als je kunt zien hoeveel water in het reservoir zit, zo kun je het water tijdens het stomen kunt aanvullen.

Verschillende maalstanden, van fijn tot grof, geven meer mogelijkheden.

Opbergen en schoonmaken

Een klein apparaat is makkelijk op te ruimen.

Vaatwasserbestendige onderdelen schelen afwaswerk.



Is een baby-stomer-blender nodig?

Een stomer-blender biedt je mogelijk wat gemak, maar is niet echt nodig. Je gebruikt hem eigenlijk maar voor een periode van zo'n 2 maanden. Baby’s eten gepureerd voedsel als ze tussen de 4 en 6 maanden oud zijn. Zodra ze kunnen zitten, kunnen ze beginnen met zelf stukjes zacht voedsel in hun mond stoppen. Bij de meeste baby’s kan dit vanaf een maand of 6.

Voor deze periode van 2 maanden kun je ook groenten voorkoken en met een normale blender of staafmixer pureren. Of je kunt oefenhapjes geven van geprakte groente of fruit. Ook een fles of een potje babyvoeding opwarmen of speentjes steriliseren kun je zelf in de magnetron of in een pannetje.

Deze informatie is gebaseerd op een eerder geschreven eerste indruk van een aantal stomer-blenders. Wij hebben geen stomer-blenders getest.

Lees meer over:

Oefenhapjes (Voedingscentrum.nl)