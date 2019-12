Stomer-blender voor babyvoeding: update

Eerste indruk|Eerst stomen en dan met de blender het eten glad maken. Met een babyfoodprocessor maak je makkelijk zelf een verse babyhap klaar. Met sommige kun je zelfs ook de fles verwarmen of een potje babyvoeding opwarmen. Deze keer testten we 3 apparaten. In alle apparaten hebben we 2 verschillende gerechten gestoomd en gepureerd. Hierbij hebben we aardappel, wortel, kip, biefstuk en rijst gegaard.

Conclusie

Deze quicktest kent geen overduidelijke winnaar. Vooral op stoomprestatie is er geen onderscheid te maken. De Babymoov+ steekt er in gebruiksgemak wel bovenuit. Het display is duidelijk en laat als enige de resterende stoomtijd zien. En het waterreservoir is bij te vullen tijdens het stomen. Helaas doet de blender het wel weer veel slechter dan bij de andere apparaten. Voor een goede gladde mouse kun je weer het beste voor de Avent SCF875 kiezen. In verhouding met onze quicktest uit 2015 is er ook niet veel veranderd aan de apparaten.

Hapjes maken

Met een babyfoodprocessor maak je zelf verse hapjes voor je kindje. Eerst stoom je de ingrediënten gaar en vervolgens maak je er met de blender puree van. In 2015 hebben we 5 verschillende babyfoodprocessoren bekeken. Deze keer hebben we 3 opvolgers onder de loep genomen. In alle apparaten hebben we 2 verschillende gerechten gestoomd en gepureerd. Hierbij hebben we aardappel, wortel, kip, biefstuk en rijst gegaard.

Philips Avent SCF875

Pluspunten

Van stomen naar blenden gaat zeer makkelijk. Je hoeft alleen de kan om te draaien. Geen gehannes met het overgieten van ingrediënten.

Er klinkt een geluidssignaal als je de stekker in het stopcontact doet en wanneer het stomen start. Ook klinkt er een signaal wanneer het stomen klaar is.

De blender werkt erg goed. Na 5 seconden blenden heb je al een gladde mouse.

Er zit een boekje met recepten en voedingstips bij. Let wel op, niet alle tips komen overeen met de Nederlandse adviezen over babyvoeding.

De onderdelen gaan makkelijk in en uit elkaar. En de onderdelen kunnen in de vaatwasser. Dus schoonmaken is een eitje.

Het apparaat is redelijk klein.

Minpunten

Ook als je vergeet de deksel op het waterreservoir te doen kan het apparaat aan. Er komt dan hete stoom langs het handvat en heet water loopt langs het apparaat.

De resterende tijd wordt niet aangegeven. Je weet dus niet of je nog even tijd hebt om met je kleintje te spelen tussendoor.

Je kunt niet tussentijds de stoomtijd aanpassen.

Je moet 10 minuten wachten na het aflopen van de stoomcyclus. Dus als het eten nog niet gaar is heb je even geduld nodig.

Het waterreservoir is niet afneembaar en er zit geen maatbeker bij om het reservoir te vullen.

Zeker bij kleinere porties is de hoeveelheid kookvocht die in de kan achterblijft veel te veel. Dan moet je toch echt wat kookvocht afgieten en dat gaat lastig.

Niet geschikt om flessen in op te warmen of spenen in te steriliseren.

Niet geschikt om rijst en pasta mee te bereiden.

Avent adviseert om zacht en gezuiverd water te gebruiken in plaats van mineraal- of kraanwater.

Beeaba Babycook Original Plus

Pluspunten

De mengkan dient als maatbeker voor het waterreservoir.

Er zit een receptenboekje bij.

De bediening van het apparaat is makkelijk.

De messen kun je losmaken voor het schoonmaken.

Pureren gaat redelijk goed. Er blijven nog wel wat stukjes aan de bovenkant.

Ook te gebruiken als flessenwarmer en het opwarmen van potjes.

Het mandje is met de bijgeleverde spatel uit de mengkom te halen. Vervolgens kun je de ingrediënten uit het stoommandje in de mengkom doen om te pureren. Je hoeft niet met je handen aan de hete onderdelen te zitten.

Minpunten

Je hoort geen geluidssignaal wanneer het stomen klaar is. Alleen het lampje gaat uit.

Flessen opwarmen raden we af. Een fles van 125 ml werd bij ons na 3 minuten stomen al 75°C en 250 ml werd na 7 minuten 80°C.

Potjes van 250 gram passen niet in het apparaat.

De resterende tijd wordt niet aangegeven. Je weet dus niet of je nog even tijd hebt om met je kleintje te spelen tussendoor.

Stoomtijd is niet tussentijds aan te passen.

Je kunt niet zien hoeveel water er nog in het reservoir zit. Het reservoir is ook niet afneembaar.

De onderdelen mogen niet in de vaatwasser. Dus alleen geschikt als je van afwassen houdt.

De deksel gaat wat stroef er op. Maar hier is wel handigheid in te krijgen.

De zijkant van de deksel wordt 80 °C en de bovenkant 70°C.

Je moet 2 minuten wachten na het aflopen van de stoomcyclus. Dus als je eten nog niet gaar is moet je echt geduld hebben voor je weer verder kunt.

Rijst kan alleen gestoomd worden in een los te kopen mandje.

Het introductieschema in het receptenboekje komt totaal niet overeen met de Nederlandse adviezen. Vraag advies bij het consultatiebureau of ga naar het Voedingscentrum.

Babymoov Nutribaby+

Pluspunten

Met de mengkan vul je makkelijk het waterreservoir.

Het display laat duidelijk zien hoe lang het nog duurt, dus je weet precies hoeveel tijd je hebt om met je kleintje te spelen.

Het apparaat is heel makkelijk in elkaar te zetten en voelt toch stevig aan.

Je kunt makkelijk tussentijds controleren of het eten gaar is. Pas dan wel op voor de hete stoom.

Het waterreservoir mag tussentijds bijgevuld worden en als het stomen klaar is hoef je niet te wachten voor je weer verder gaat.

Je kunt tussentijds de stoomtijd aanpassen.

Als het stomen klaar is klinkt er een geluidssignaal. Wees niet bang dat je het mist, want het geluid herhaalt zich.

Je kunt ook pasta en rijst bereiden. Maar dit duurt wel lang, wij deden er ongeveer 25 minuten over.

De handvatten van de stoommandjes worden niet heet.

Stomen en blenden kan tegelijkertijd.

Ook te gebruiken als flessenwarmer en het opwarmen van potjes.

Onderdelen kunnen in de vaatwasser. En dat is maar goed ook, want er zitten in de mengkan vervelende randjes waar het eten achter blijft hangen.

Minpunten

Het apparaat is vrij groot.

Het pureren gaat het slechts van allemaal. Het eten zakt niet naar beneden, waardoor de onderkant een zachte mouse is en de bovenkant nog grote stukken. Controleer dus goed de consistentie van het eten.

De voorgeprogrammeerde tijden voor flessen opwarmen kloppen niet altijd. Een fles van 250 ml werd in 5 minuten 55°C.

Wanneer je de deksel verwijdert loopt er veel heet water van af. Pas op voor verbranding.

De deksel wordt 80°C.

Er zit geen receptenboekje bij.

Wil je niet een extra appartaat in de keuken, dan raden wij aan om babyvoeding fijn te maken met een staafmixer of keukenmachine. Een blender kun je gebruiken voor bijvoorbeeld smoothies en soepen.

