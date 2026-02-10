icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Keukenmachines vergelijken

Laatste update van de test: 10 februari 2026|

Wil je mixen, kneden en kloppen? Of juist vooral snijden, raspen en hakken? Wij helpen je een keukenmachine of foodprocessor te vinden die precies kan wat jij wil.

Keuzehulp

  • Blumill SL-9831 Black Rose Gold
    BlumillSL-9831 Black Rose Gold
    Keukenmachine|5,2 l|1200 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Blumill SL-9831 Metallic Champagne
    BlumillSL-9831 Metallic Champagne
    Keukenmachine|5,2 l|1200 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Blumill SL-9831 Black Chrome
    BlumillSL-9831 Black Chrome
    Keukenmachine|5,2 l|1200 watt

    € 70,-

    Richtprijs

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Blumill SL-9831 Metallic Blue
    BlumillSL-9831 Metallic Blue
    Keukenmachine|5,2 l|1200 watt

    € 70,-

    Richtprijs

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Bourgini Kitchen Chef Elements 4.5L Black 22.9062.00.00
    BourginiKitchen Chef Elements 4.5L Black 22.9062.00.00
    Keukenmachine|4,5 l|1000 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Bourgini Kitchen Chef Plus 6.2L 22.5042.00.00
    BourginiKitchen Chef Plus 6.2L 22.5042.00.00
    Keukenmachine|5,7 l|1500 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Magimix CS 4200XL 18473NL
    MagimixCS 4200XL 18473NL
    Foodprocessor|1,5 l|950 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Magimix CS 4200XL 18474NL
    MagimixCS 4200XL 18474NL
    Foodprocessor|1,5 l|950 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Magimix CS 4200XL 18471NL
    MagimixCS 4200XL 18471NL
    Foodprocessor|1,5 l|950 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Magimix CS 4200XL 18470NL
    MagimixCS 4200XL 18470NL
    Foodprocessor|1,5 l|950 watt

    € 450,-

    Richtprijs

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Magimix CS 4200XL 85424NL
    MagimixCS 4200XL 85424NL
    Foodprocessor|1,5 l|950 watt

    € 470,-

    Richtprijs

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenBrothers KB4046 1200W
    KitchenBrothersKB4046 1200W
    Keukenmachine|5 l|1200 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenBrothers KB4047 1200W
    KitchenBrothersKB4047 1200W
    Keukenmachine|5 l|1200 watt

    € 72,-

    Richtprijs

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Princess 220138
    Princess220138
    Keukenmachine|5,1 l|1200 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Vivid Green Keukenmachine 2000W Rood
    Vivid GreenKeukenmachine 2000W Rood
    Keukenmachine|5,7 l|2000 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Vivid Green Keukenmachine 2000W Zwart
    Vivid GreenKeukenmachine 2000W Zwart
    Keukenmachine|5,7 l|2000 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Vivid Green Keukenmachine 2000W Grijs
    Vivid GreenKeukenmachine 2000W Grijs
    Keukenmachine|5,7 l|2000 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • JAP Appliances Mastermix keukenmachine
    JAP AppliancesMastermix keukenmachine
    Keukenmachine|5,8 l|1000 watt

    € 140,-

    Richtprijs

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

Keukenmachines getest

Regelmatig testen we keukenmachines en foodprocessors, onder andere van grote merken als Bosch, Bourgini, Kenwood, KitchenAid, Magimix en Philips. Tijdens de test kloppen we onder meer slagroom, bereiden we een cakebeslag en witbrooddeeg. Als de machine kan hakken, raspen, plakjes snijden en pureren dan testen we dat ook. 

Keukenmachine of foodprocessor kopen

Een keukenmachine is de beste hulp bij bakklussen. Hij kan goed kloppen, mengen en deeg kneden. Zoek je vooral een machine voor het kneden van deeg of bereiden van taarten, dan is een keukenmachine handig voor jou.

Wil je hakken, snijden, raspen en pureren, dan is een foodprocessor beter geschikt. Bakklusjes als kloppen, mixen en kneden van lichter deeg kan hij ook, al doet de keukenmachine dat meestal beter.

Diverse foodprocessors en keukenmachines hebben nog extra accessoires, zoals een blender of citruspers. 

Keukenmachines en foodprocessors vergelijken

In de vergelijker van keukenmachines en foodprocessors kun je filteren op de verschillende testresultaten en mogelijkheden. Dat maakt kiezen makkelijker. Je kunt de keukenmachines en foodprocessors vergelijken op bijvoorbeeld brooddeeg kneden, cakemix mengen en slagroom kloppen. En wil je niet teveel lawaai in de keuken, dan kijk je naar het testoordeel voor geluid.

Keukenmachines per merk