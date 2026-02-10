Keukenmachines vergelijken

Wil je mixen, kneden en kloppen? Of juist vooral snijden, raspen en hakken? Wij helpen je een keukenmachine of foodprocessor te vinden die precies kan wat jij wil.

Keukenmachines getest

Regelmatig testen we keukenmachines en foodprocessors, onder andere van grote merken als Bosch, Bourgini, Kenwood, KitchenAid, Magimix en Philips. Tijdens de test kloppen we onder meer slagroom, bereiden we een cakebeslag en witbrooddeeg. Als de machine kan hakken, raspen, plakjes snijden en pureren dan testen we dat ook.

Keukenmachine of foodprocessor kopen

Een keukenmachine is de beste hulp bij bakklussen. Hij kan goed kloppen, mengen en deeg kneden. Zoek je vooral een machine voor het kneden van deeg of bereiden van taarten, dan is een keukenmachine handig voor jou.

Wil je hakken, snijden, raspen en pureren, dan is een foodprocessor beter geschikt. Bakklusjes als kloppen, mixen en kneden van lichter deeg kan hij ook, al doet de keukenmachine dat meestal beter.

Diverse foodprocessors en keukenmachines hebben nog extra accessoires, zoals een blender of citruspers.

Keukenmachines en foodprocessors vergelijken

In de vergelijker van keukenmachines en foodprocessors kun je filteren op de verschillende testresultaten en mogelijkheden. Dat maakt kiezen makkelijker. Je kunt de keukenmachines en foodprocessors vergelijken op bijvoorbeeld brooddeeg kneden, cakemix mengen en slagroom kloppen. En wil je niet teveel lawaai in de keuken, dan kijk je naar het testoordeel voor geluid.