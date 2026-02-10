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Bourgini keukenmachine

Welke Bourgini keukenmachine komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Bourgini keukenmachines en vergelijk de Bourgini keukenmachine met andere keukenmachines.
Laatste update van de test: 10 februari 2026

Keuzehulp

  • Bourgini Kitchen Chef Elements 4.5L Black 22.9062.00.00
    BourginiKitchen Chef Elements 4.5L Black 22.9062.00.00
    Keukenmachine|4,5 l|1000 watt

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  • Bourgini Kitchen Chef Plus 6.2L 22.5042.00.00
    BourginiKitchen Chef Plus 6.2L 22.5042.00.00
    Keukenmachine|5,7 l|1500 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Bourgini Kitchen Chef Compact 4.5L Grey 22.5030.00.00
    BourginiKitchen Chef Compact 4.5L Grey 22.5030.00.00
    Keukenmachine|4,5 l|1000 watt

    Prijs niet beschikbaar

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  • Bourgini Steel Kitchen Chef Pro
    BourginiSteel Kitchen Chef Pro
    Keukenmachine|5,4 l|1800 watt

    Prijs niet beschikbaar

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  • Bourgini Classic Kitchen Chef Red
    BourginiClassic Kitchen Chef Red
    Keukenmachine|4,4 l|1300 watt

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  • Bourgini Classic Kitchen Chef Black
    BourginiClassic Kitchen Chef Black
    Keukenmachine|4,4 l|1300 watt

    € 100,-

    Richtprijs

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  • Bourgini Kitchen Chef Plus Grey 5.5L
    BourginiKitchen Chef Plus Grey 5.5L
    Keukenmachine|5,3 l|1500 watt

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  • Bourgini Kitchen Chef Plus Black 5.5L
    BourginiKitchen Chef Plus Black 5.5L
    Keukenmachine|5,3 l|1500 watt

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  • Bourgini Classic Kitchen Chef XL
    BourginiClassic Kitchen Chef XL
    Keukenmachine|6,1 l|1500 watt

    Prijs niet beschikbaar

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  • Bourgini 22.3009.00 Foodprocessor
    Bourgini22.3009.00 Foodprocessor
    Foodprocessor|1,4 l|750 watt

    Prijs niet beschikbaar

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  • Bourgini Kitchen Chef Pro 4.5L
    BourginiKitchen Chef Pro 4.5L
    Keukenmachine|4,4 l|1500 watt

    Prijs niet beschikbaar

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  • Bourgini 22.5195.00 Steel Kitchen Chef Pro
    Bourgini22.5195.00 Steel Kitchen Chef Pro
    Keukenmachine|5,4 l|1800 watt

    Prijs niet beschikbaar

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  • Bourgini Trendy Kitchen Chef Grey
    BourginiTrendy Kitchen Chef Grey
    Keukenmachine|4,4 l|800 watt

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  • Bourgini Trendy Kitchen Chef Zwart
    BourginiTrendy Kitchen Chef Zwart
    Keukenmachine|4,4 l|800 watt

    Prijs niet beschikbaar

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  • Bourgini Classic Kitchen Chef Creme
    BourginiClassic Kitchen Chef Creme
    Keukenmachine|4,4 l|800 watt

    Prijs niet beschikbaar

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  • Bourgini Classic Kitchen Chef Zilver
    BourginiClassic Kitchen Chef Zilver
    Keukenmachine|4,4 l|800 watt

    Prijs niet beschikbaar

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