Gebruikstips voor je keukenmachine

Doet de foodprocessor of keukenmachine het niet meer?

Contoleer eerst de stroomtoevoer en check of alles in het apparaat goed vastzit en dichtzit. Sommige apparaten starten namelijk niet als bijvoorbeeld de deksel niet goed is geplaatst. Loopt de motor slecht of maakt het apparaat steeds meer lawaai? Dan moet je de koolborstels of tandwielen wellicht vervangen. Als je de motor hoort lopen maar de as blijft stilstaan dan is de snaar waarschijnlijk gebroken.

Als de gardes niet goed blijven zitten dan is het tandwiel aan vervanging toe.

Repareren

Over het algemeen is repareren duurzamer dan een nieuwe kopen: het bespaart grondstoffen en is vaak goedkoper. Kijk eerst of de garantie nog geldt, want binnen de garantieperiode moet de winkel je helpen. Is de garantieperiode voorbij dan kun je je keukenmachine of foodprocessor op verschillende manieren (laten) repareren: