Gebruikstips voor je keukenmachine

Het schoonmaakwerk is een van de redenen waarom mensen hun keukenapparaat in de kast laten staan. Vooral bij foodprocessors kost schoonmaken vaak meer tijd dan wanneer je hetzelfde werk met de hand doet. Eigenlijk weegt alleen bij grotere klussen de tijdwinst op tegen het schoonmaakwerk.

Vaatwasser of met de hand?

De accessoires van een keukenmachine of foodprocessor kunnen niet altijd in de vaatwasser. Kan het wel? Kijk dan uit met plastic accessoires: zorg dat je ze niet op een te hoge temperatuur wast. Ze kunnen dan verbuigen, waardoor ze niet meer goed aansluiten.

Tip: de onderdelen blijven het mooist als je ze met de hand afwast.

Accessoires hebben vaak ook hoekjes of randjes waar makkelijk etensresten achter blijven zitten. Let op dat ze helemaal goed schoon zijn voordat je ze opbergt. Anders kunnen er schimmels ontstaan, en die wil je niet in de keuken hebben.

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