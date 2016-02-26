Gebruikstips voor je keukenmachine

Met een keukenmachine of foodprocessor kun je veel verschillende klussen doen. Welke accessoire gebruik je waarvoor? En hoe gebruik je het apparaat veilig? Wij geven je handige tips.
Een aantal problemen met keukenmachines en foodprocessors kun je zelf oplossen:
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Alle geteste keukenmachines en foodprocessors
Meestal is repareren duurzamer dan een nieuw apparaat kopen. Het bespaart grondstoffen en is vaak goedkoper. Kijk eerst of de garantie nog geldt, binnen de garantieperiode moet de winkel je helpen. Is deze voorbij dan kun je je keukenmachine of foodprocessor op verschillende manieren (laten) repareren:
Het schoonmaakwerk is een van de redenen waarom mensen hun keukenapparaat in de kast laten staan. Vooral bij foodprocessors kost schoonmaken vaak meer tijd dan wanneer je hetzelfde werk met de hand doet. Eigenlijk weegt alleen bij grotere klussen de tijdwinst op tegen het schoonmaakwerk.
De accessoires van een keukenmachine of foodprocessor kunnen niet altijd in de vaatwasser. Kan het wel? Kijk dan uit met plastic accessoires: zorg dat je ze niet op een te hoge temperatuur wast. Ze kunnen dan verbuigen, waardoor ze niet meer goed aansluiten.
Tip: de onderdelen blijven het mooist als je ze met de hand afwast.
Accessoires hebben vaak ook hoekjes of randjes waar makkelijk etensresten achter blijven zitten. Let op dat ze helemaal goed schoon zijn voordat je ze opbergt. Anders kunnen er schimmels ontstaan, en die wil je niet in de keuken hebben.
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Keukenmachines die je makkelijk kunt schoonmaken (voor leden)
Alle geteste keukenmachines en foodprocessors
Apparaten met een laag energieverbruik zoals keukenapparatuur zijn vaak geschikt voor een tweede leven. Bijvoorbeeld via een kringloopwinkel of Marktplaats.
Werkt de keukenmachine of foodprocessor niet meer? Laat hem dan recyclen. Zo worden giftige stoffen veilig afgevoerd. En van veel grondstoffen kunnen nieuwe dingen worden gemaakt.
Betaal nooit een extra bedrag om je apparaat in te kunnen inleveren. Bij de aankoop betaal je al een verwijderingsbijdrage.