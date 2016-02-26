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gebruikstips

Gebruikstips voor je keukenmachine

Met een keukenmachine of foodprocessor kun je veel verschillende klussen doen. Welke accessoire gebruik je waarvoor? En hoe gebruik je het apparaat veilig? Wij geven je handige tips.

Snel naar:

  1. Problemen met de keukenmachine
  2. Repareren
  3. Schoonmaken en opbergen
  4. Veilig en slim omgaan met je keukenmachine
  5. Je keukenmachine recyclen

1

Problemen met de keukenmachine

Een aantal problemen met keukenmachines en foodprocessors kun je zelf oplossen:

  • Doet de machine het niet? Controleer de stroomtoevoer en check of alles in het apparaat goed vastgedraaid zit en dichtzit. Sommige apparaten starten niet als bijvoorbeeld de deksel niet goed vast zit.
  • Wordt het apparaat tijdens gebruik steeds trager? Probeer een kleinere hoeveelheid.
  • Loopt de motor slecht of maakt het apparaat steeds meer lawaai? Dan moet je de koolborstels of tandwielen wellicht vervangen. Als je de motor hoort lopen maar de as blijft stilstaan dan is de snaar waarschijnlijk gebroken.
  • Als de gardes niet goed blijven zitten dan is het tandwiel aan vervanging toe.
  • Meestal zit er 2 jaar of langer garantie op een keukenmachine. Dat verschilt natuurlijk per fabrikant. Soms zit er alleen garantie op de motor, of geldt daarvoor een andere termijn. Check of het probleem onder de garantie van jouw keukenmachine valt. 

Bekijk en vergelijk:
Degelijke keukenmachines en foodprocessors (voor leden)
Alle geteste keukenmachines en foodprocessors

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Repareren

Meestal is repareren duurzamer dan een nieuw apparaat kopen. Het bespaart grondstoffen en is vaak goedkoper. Kijk eerst of de garantie nog geldt, binnen de garantieperiode moet de winkel je helpen. Is deze voorbij dan kun je je keukenmachine of foodprocessor op verschillende manieren (laten) repareren:

  • Zelf repareren is meestal het goedkoopst.
  • In een Repair Café  kun je hulp krijgen bij reparatie.
  • Bied de klus aan via bijvoorbeeld Studentenkarwei of Werkspot.
  • Een monteur inschakelen is meestal de duurste. Zoek in de buurt en kijk of hij aangesloten is bij Techniek Nederland. Vraag altijd vooraf een prijsopgaaf op papier. De uiteindelijke rekening mag niet meer dan 10% afwijken van het afgesproken bedrag, tenzij de reparateur hiervoor toestemming heeft gevraagd.
Problemen met de keukenmachine 1

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Schoonmaken en opbergen

Het schoonmaakwerk is een van de redenen waarom mensen hun keukenapparaat in de kast laten staan. Vooral bij foodprocessors kost schoonmaken vaak meer tijd dan wanneer je hetzelfde werk met de hand doet. Eigenlijk weegt alleen bij grotere klussen de tijdwinst op tegen het schoonmaakwerk. 

Vaatwasser of met de hand?

De accessoires van een keukenmachine of foodprocessor kunnen niet altijd in de vaatwasser. Kan het wel? Kijk dan uit met plastic accessoires: zorg dat je ze niet op een te hoge temperatuur wast. Ze kunnen dan verbuigen, waardoor ze niet meer goed aansluiten.

Tip: de onderdelen blijven het mooist als je ze met de hand afwast.

Accessoires hebben vaak ook hoekjes of randjes waar makkelijk etensresten achter blijven zitten. Let op dat ze helemaal goed schoon zijn voordat je ze opbergt. Anders kunnen er schimmels ontstaan, en die wil je niet in de keuken hebben.

Bekijk en vergelijk:
Keukenmachines die je makkelijk kunt schoonmaken (voor leden)
Alle geteste keukenmachines en foodprocessors

Keukenmachine schoonmaken 2

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Veilig en slim omgaan met je keukenmachine

  • Laat keukenmachines en foodprocessors met een laag vermogen niet te lang achter elkaar werken. Anders kunnen ze oververhit raken.
  • Haal de stekker uit het stopcontact als je het apparaat in elkaar zet, uit elkaar haalt of reinigt.
  • Loopt het apparaat vast doordat er bijvoorbeeld een stuk wortel klem zit? Trek dan ook de stekker eruit, voordat je het tussen de messen vandaan haalt.
  • Wees voorzichtig bij het schoonmaken: de snijbladen zijn scherp.
  • Loopt een opzetstuk aan? Bij sommige keukenmachines kun je de hoogte instellen. 
  • Laat hete ingrediënten afkoelen voordat je ze verwerkt. Van hete soep kun je flinke brandwonden oplopen. 
  • Gebruik een spatscherm om te beschermen tegen spatten en om de bewegende onderdelen af te schermen.
  • Heb je een foodprocessor of keukenmachine waarop je een blender kunt plaatsen? Controleer dan of je water of andere vloeistoffen moet toevoegen. Dit is meestal niet nodig bij zachte fruitsoorten als bessen en aardbeien, wel bij hardere groenten of fruit.
Veilig omgaan met je keukenmachine spatscherm 3

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Je keukenmachine recyclen

Apparaten met een laag energieverbruik zoals keukenapparatuur zijn vaak geschikt voor een tweede leven. Bijvoorbeeld via een kringloopwinkel of Marktplaats.

Werkt de keukenmachine of foodprocessor niet meer? Laat hem dan recyclen. Zo worden giftige stoffen veilig afgevoerd. En van veel grondstoffen kunnen nieuwe dingen worden gemaakt.

Waar inleveren

  • Via je gemeente kun je jouw oude apparaat inleveren voor recycling.
  • Op watismijnapparaatwaard.nl kun je een inzamelpunt in de buurt vinden.
  • Een winkel moet je oude apparaat innemen als je een vergelijkbaar nieuw apparaat koopt.
  • Grotere elektronicazaken moeten kleine apparaten (tot 25x25x25cm) ook innemen als je geen nieuw apparaat koopt.
  • 6000 andere winkels zoals supermarkten, bouwmarkten en tuincentra hebben inleverbakken.

Betaal nooit een extra bedrag om je apparaat in te kunnen inleveren. Bij de aankoop betaal je al een verwijderingsbijdrage.

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