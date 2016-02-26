Keukenmachine kopen: waar let je op?

Keukenmachines en foodprocessors zijn de duizendpoten van de keuken. Keukenmachines zijn specialisten in bakken. Foodprocessors zijn juist geschikt voor een heleboel verschillende klussen. Welke past het beste bij jouw wensen? Wij geven advies en tips.
Wil je een nieuwe keukenmachine of foodprocessor kopen? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies de juiste keukenmachine voor jou.
Een keukenmachine is handig als je graag bakt. Hij is goed in mixen, kneden en k loppen. Je herkent 'm aan een arm met daaronder een mengkom.
Met de grote, open kom en de garde en klopper kun je goed eiwit en slagroom luchtig kloppen. En bijvoorbeeld biscuit- en cakebeslag. De kneedhaak werkt goed voor het langdurig kneden van (zwaar) brooddeeg. Door lang kneden krijg je een mooi gerezen brood.
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Keukenmachines die goed mixen (voor leden)
Keukenmachines die goed brooddeeg kneden (voor leden)
De beste keukenmachine
Voor snijden, raspen en hakken koop je een foodprocessor. Hiermee kun je ook kloppen, mengen en kort licht deeg kneden. Maar een keukenmachine doet dit meestal beter. Een foodprocessor heeft een dichte mengkom en is smaller en hoger dan een keukenmachine.
Foodprocessors en keukenmachines kun je uitbreiden met accessoires, zoals een blender of citruspers. Benieuwd welke een klus het best kan? Selecteer dan in de vergelijker welke klussen je ermee wilt doen.
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Foodprocessors die goed plakjes snijden (voor leden)
De beste foodprocessor
Voor een keukenmachine betaal je gemiddeld meer dan voor een foodprocessor. Beide apparaten kosten tussen de €65 en €900. De duurste zijn niet de beste, en de goedkoopste niet de slechtste.
Er zijn duidelijke verschillen in de gebruikte materialen.Goedkopere modellen zijn vaker van kunststof, zijn lichter en staan dan wat minder stevig. Veel dure modellen scoren beter op de constructie, voor een deel door gebruik van materialen zoals aluminium en glas. Ze zien er vaak wat mooier uit.
In de vergelijker kun je apparaten vergelijken op prijs en oordeel voor constructie.
De modellen van duurdere merken als KitchenAid en Magimix blijven vaak vele jaren te koop. Dat maakt ze duurzamer, want onderdelen en accessoires blijven dan ook langer verkrijgbaar. Misschien vind je een keukenmachine-aanbieding waardoor je 'm toch goedkoper kunt aanschaffen. En kijk ook eens naar een tweedehands keukenmachine of foodprocessor op Marktplaats.
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Keukenmachines die goed scoren op degelijkheid (voor leden)
Een foodprocessor of keukenmachine is handig als je:
Beantwoord je 1 of meer van deze punten met 'nee'? Dan past een staafmixer of blender beter bij je wensen.
Veel eigenaars van keukenmachines en foodprocessors noemen 2 belangrijke redenen waarom hun apparaat toch vaak in de kast blijft staan:
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Keukenmachines en foodprocessors
Keukenmachines en foodprocessors zijn er in verschillende formaten. We kijken in de test hoeveel aanrechtoppervlak de apparaten innemen. Keukenmachines nemen gemiddeld 2 keer zoveel aanrechtoppervlak in als foodprocessors.
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Compacte keukenmachines
Compacte foodprocessors
Een zwaar apparaat blijft vaker in de kast staan omdat het te veel moeite is om het eruit te tillen. Als het apparaat altijd op het aanrecht staat, is het gewicht minder belangrijk.
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Lichtgewicht keukenmachines
Lichtgewicht foodprocessors
Zoek je een gebruiksvriendelijk keukenapparaat? We testen voor jou of deze apparaten gemakkelijk te bedienen zijn. Het ideale keukenapparaat kun je makkelijk in elkaar zetten en uit elkaar halen. En makkelijk vullen en legen. Het staat lekker stabiel op het aanrecht en is gemakkelijk schoon te maken.
In de test checken we onder andere hoe makkelijk dat schoonmaken gaat, en of de onderdelen in de vaatwasser kunnen. Ook letten we op lastig te bereiken hoekjes waarin vuil zich kan ophopen.
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Gebruiksvriendelijke keukenmachines (voor leden)
Gebruiksvriendelijke foodprocessors (voor leden)
De grootte van de kom bepaalt hoeveel voedsel je erin kunt klaarmaken. Bij foodprocessors varieert de mengkom van 1 tot 3,5 liter. Bij keukenmachines van 3 tot 7 liter. Wij meten de inhoud tot aan de rand van de kom. Hoeveel je in de kom kunt klaarmaken, hangt af van waar je 'm voor gebruikt.
Vuistregels voor hoeveel van de kom je ongeveer per functie kunt gebruiken:
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Foodprocessors met een kleine kom (tot 2 liter)
Keukenmachines met een grote tot zeer grote kom (meer dan 4 liter)
Heeft een dichte kan. Dit is handig voor pureren en mengen van smoothies, sauzen en soepen en is geschikt voor grote hoeveelheden. Je kunt er ook ijs mee crushen. Voor sapjes zijn er ook sapcentrifuges en slowjuicers.
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Blenders
Makkelijk te hanteren apparaat voor pureren van soepen en babyvoeding. Handig voor kleine hoeveelheden. Soms krijg je er accessoires bij zoals een hakmolen of een garde. Je hebt meestal minder afwas dan bij een blender of keukenmachine.
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Staafmixers
Elke keukenmachine en foodprocessor wordt geleverd met een aantal basis-accessoires. Welke dat precies zijn, verschilt per model. Bedenk daarom eerst wat je met het apparaat wilt doen. En kies je model op basis van de functies die je nodig hebt.
Vaak kun je ook kiezen voor een apparaat met een blender, citruspers, vleesmolen of ingebouwde weegschaal. Soms kun je accessoires los bijkopen.
Bedenk dat de accessoires behoorlijk wat opbergruimte kosten. Ze nemen al gauw een half keukenkastje in beslag.
Lees meer over:
Handige accessoires voor keukenmachines en foodprocessors
Met onze test zie je meteen welke keukenmachines goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.