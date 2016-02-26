Keukenmachine kopen: waar let je op?

Een keukenmachine is handig als je graag bakt. Hij is goed in mixen, kneden en k loppen. Je herkent 'm aan een arm met daaronder een mengkom.

Met de grote, open kom en de garde en klopper kun je goed eiwit en slagroom luchtig kloppen. En bijvoorbeeld biscuit- en cakebeslag. De kneedhaak werkt goed voor het langdurig kneden van (zwaar) brooddeeg. Door lang kneden krijg je een mooi gerezen brood.

Bekijk en vergelijk:

Keukenmachines die goed mixen (voor leden)

Keukenmachines die goed brooddeeg kneden (voor leden)

De beste keukenmachine