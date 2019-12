Keukenmachine kopen: waar let je op?

Van oorsprong zijn keukenmachines en foodprocessors aparte soorten keukenapparaten, bedoeld voor verschillende keukenklusjes. Dit zie je nog steeds in het uiterlijk.

Keukenmachines hebben een arm waar je een kom onder zet, bij foodprocessors zit de kom boven de motorunit. Met behulp van allerlei accessoires tover je een keukenmachine om tot foodprocessor en andersom.

Keukenmachines

Keukenmachines zijn in eerste instantie gemaakt voor wie graag bakt. Kloppen, kneden en mengen kunnen ze uitstekend. Door de grote, open kom en de garde en klopper is het makkelijk om veel lucht in eiwit en slagroom te kloppen. Maar ook in bijvoorbeeld biscuit- en cakebeslag. De kneedhaak en grote kom zijn uitstekend voor het langdurig kneden van zwaar brooddeeg.

Foodprocessors

Foodprocessors zijn gemaakt om te hakken, snijden, pureren en raspen. De kom waar het hakmes in zit of de snij- of raspschijf boven hangt, is meestal kleiner dan de mengkom van een keukenmachine.

Maar de grenzen tussen foodprocessors en keukenmachines vervagen. De meeste apparaten hebben extra opzetstukken en accessoires waardoor ze meer en meer klusjes kunnen. Wij maken in onze test daarom geen onderscheid tussen de 2 soorten en kijken vooral naar de accessoires die worden meegeleverd.

