Keukenmachines en foodprocessors met een blender

Met een keukenmachine met blender kun je dranken en milkshakes mixen. Je kunt er ook fruit en groente mee pureren tot een smoothie. Of beslag mengen. Ook hakken van noten en vermalen van ijsblokjes kan, maar lang niet alle blenders doen dit even goed. Daarnaast kun je in een blender ook mayonaise maken. Ongeveer de helft van de foodprocessors heeft een blender, tegenover een kwart van de keukenmachines.

Keukenmachines en foodprocessors met een citruspers

Met een citruspers haal je het sap uit citrusvruchten. Je perst er citroenen, limoenen, grapefruits en sinaasappels mee. Soms is een sapcentrifuge beschikbaar als extra accessoire. Je vindt een citruspers bij de helft van de foodprocessors en zo'n 15% van de keukenmachines.

Foodprocessors en keukenmachines met een vleesmolen

Een vleesmolen of gehaktmolen gebruik je voor het fijnmaken van vlees voor tartaar of gehakt. Je kunt zowel grof als fijn malen. Deze accessoire is vrij zeldzaam. Je vindt 'm bij 10% van de keukenmachines en bij 5% van de foodprocessors. Vaak is deze accessoire optioneel, dus als extra te koop.

Keukenmachines en foodprocessors met een weegschaal

Zo'n 10% van de foodprocessors en keukenmachines heeft een ingebouwde weegschaal. Hiermee weeg je makkelijk ingrediënten af die je toevoegt aan je mix.

Losse accessoires

Mengkom

Keukenmachines en foodprocessors hebben een mengkom of bak waarin je alle ingrediënten door elkaar mengt. Let goed op de maat van de kom. Die bepaalt de hoeveelheid die je tegelijk kunt bereiden.

Garde

Een roergarde gebruik je voor het roeren van deeg en beslag, of het inmengen van bijvoorbeeld vruchten of chocoladestukjes. Je kunt er ook beslag mee maken voor bijvoorbeeld pannenkoeken, oliebollen of wafels.

Deeghaak

Zoek je een keukenmachine voor brooddeeg? Een deeghaak gebruik je voor het kneden van dik deeg en het mengen van ingrediënten die niet fijngemaakt mogen worden (bijvoorbeeld rozijnen of stukjes chocolade). Je kunt er allerlei soorten deeg mee maken.

Eiwitklopper

Een eiwitklopper gebruik je voor het kloppen van eiwitten, slagroom, mousse en dun biscuitdeeg. Dit noemen fabrikanten ook wel dubbele garde of klopgarde.

Snijschijf

Met een snijschijf snijd je fruit en groenten in verschillende diktes. Snijschijven hebben verschillende plakdiktes. Dat is iets om op te letten bij aankoop als je dikke of juist dunne plakken wil. Er zijn ook speciale snijschijven, zoals bijvoorbeeld een patates-fritesschijf. Daarmee maak je friet van rauwe aardappels. Of een schijf voor het maken van gegolfde plakjes. Er zijn zelfs schijven om groente in smalle reepjes te snijden voor Aziatische groentegerechten. Dat wordt ook wel 'julienne' genoemd.

Raspschijf

Met een raspschijf rasp je harde groente, fruit en kaas. Oude of harde kaas, zoals Parmezaanse kaas, kun je er niet altijd mee verwerken. Raspschijven komen in verschillende uitvoeringen, van fijn tot grof. Er zijn ook speciale schijven, zoals bijvoorbeeld een 'aardappelkoekjesschijf' voor het maken van rösti van rauwe aardappels.

Hakmes

Een hakmes vind je alleen bij foodprocessors. Je hakt, snijdt en mengt er groenten, kruiden en noten mee. Je kunt er ook fruit en groenten mee pureren. Smeersels zoals hummus, guacamole tapenade of pesto gaan ook goed. Let op: niet alle apparaten zijn geschikt voor het hakken van harde ingrediënten zoals noten.

Accessoires bijkopen

Heb je een bepaald apparaat op het oog, maar zitten daar niet alle gewenste accessoires bij? Kijk dan op de website van de fabrikant of die accessoires eventueel los bijgekocht kunnen worden. Deze informatie vind je ook vaak terug in de handleiding van het product. Die kun je voor aankoop al lezen. Zoek naar het merk en type van het product, plus het woord 'handleiding'.

Opbergruimte

Reken wel op de extra opbergruimte die nodig is voor de accessoires. De hulpstukkken hebben vaak vormen die lastig op te bergen zijn. Daardoor nemen de accessoires al gauw een half keukenkastje in beslag. Bij veel mensen ligt het merendeel van de accessoires ongebruikt in de kast. Slechts enkele apparaten worden geleverd met een handige opbergdoos voor accessoires.

Accessoires schoonmaken

Al die accessoires moet je natuurlijk ook schoonmaken. Ze hebben vaak hoekjes en randjes die moeilijk schoon te maken zijn. Veel accessoires kunnen in de vaatwasser, maar soms blijft er water in staan. Daarom is het handig om te checken of het apparaat gemakkelijk schoon te maken is. Dit vind je terug onze vergelijker.

Bekijk keukenmachines en foodprocessors die je gemakkelijk kunt schoonmaken (voor leden).