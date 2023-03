Kloppen, mixen en kneden

Met alle geteste keukenmachines kun je kloppen, mixen en kneden. Zo'n 80-90% van de foodprocessors kunnen dit ook. In onze vergelijker vind je natuurlijk de KitchenAid keukenmachines van Heel Holland Bakt. Je kunt ze vergelijken met keukenmachines van merken zoals Kenwood, Bosch en Bourgini.

Mengkom

Keukenmachines en foodprocessors hebben een mengkom of bak waarin je alle ingrediënten door elkaar mengt. Kommen zijn er in verschillende materialen, bijvoorbeeld RVS of plastic.

Keukenmachines hebben een grote open mengkom, soms geleverd met een spatscherm. De inhoud van de kom is gemiddeld 4,7 liter.

Foodprocessors hebben een kleinere, afgesloten mengkom van gemiddeld 1,8 liter groot.

Garde

Een roergarde gebruik je voor het roeren van deeg, of het in een mengsel 'vouwen' van vruchten. Je kunt er ook eieren mee in cakemix kloppen, of boter en bloem mengen. Kenwood heeft voor deze garde een eigen naam: de K-klopper of K-hulpstuk. Deze vind je bij Kenwood keukenmachines met K-hulpstuk.

Eiwitklopper

Een eiwitklopper gebruik je voor het kloppen van eiwitten, slagroom, mousse en dun biscuitdeeg. Dit noemen fabrikanten ook wel dubbele garde of klopgarde.

Deeghaak

Een deeghaak gebruik je voor het kneden van dik deeg en het mengen van ingrediënten die niet fijngemaakt mogen worden (bijvoorbeeld rozijnen of stukjes chocolade). Je maakt er gistdeeg mee, maar ook kruimeldeeg en zanddeeg.

Voor kneden kun je het beste een keukenmachine gebruiken. De meeste foodprocessors kunnen zwaar brooddeeg niet goed kneden.

Hakken, snijden en raspen

Alle foodprocessors kunnen hakken, snijden en raspen. De meeste keukenmachines kunnen niet hakken. Zo'n 15% van de keukenmachines kan wel raspen en snijden.

Hakmes

Een hakmes vind je alleen bij foodprocessors. Je hakt, snijdt en mengt er groenten, kruiden en noten mee. Je kunt er ook fruit en groenten mee pureren. Foodprocessors gebruiken het hakmes ook om sauzen of mayonaise glad te maken. Let op: niet alle apparaten zijn geschikt voor het hakken van harde ingrediënten zoals noten.

Snijschijf

Met een snijschijf snijd je fruit en groenten in verschillende diktes. Snijschijven hebben verschillende plakdiktes. Dat is iets om op te letten bij aankoop als je dikke of juist dunne plakken wil. Er zijn ook snijschijven met speciale doelen. Denk aan een patates-fritesschijf voor het maken van patates frites van rauwe aardappels. Of het maken van gegolfde plakjes. Er zijn zelfs schijven om groente in smalle reepjes te snijden voor Aziatische groentegerechten. Dat wordt ook wel 'julienne' genoemd.

Snijschijven zie je bijna alleen bij foodprocessors. Sommige keukenmachines hebben een opzetstuk met snij- en raspschijven.

Raspschijf

Met een raspschijf rasp je harde groente, fruit en kaas. Harde kaas zoals Parmezaanse kaas kun je er niet altijd mee verwerken. Is dit belangrijk voor je, check dan voor aankoop de handleiding. Raspschijven komen in verschillende uitvoeringen, van fijn tot grof. Er zijn ook speciale schijven, zoals bijvoorbeeld een 'aardappelkoekjesschijf' voor het maken van rösti van rauwe aardappels.

Overige accessoires

Blender

Met een blender kun je dranken en milkshakes mixen. Je kunt er ook fruit en groente mee pureren tot een smoothie. Of beslag mengen. Ook hakken van noten en vermalen van ijsblokjes kan, maar lang niet alle blenders doen dit even goed. Daarnaast kun je in een blender ook mayonaise maken.

Ongeveer de helft van de foodprocessors heeft een blender, tegenover een kwart van de keukenmachines.

Citruspers

Met een citruspers haal je het sap uit citrusvruchten. Je kunt er mee citroenen, limoenen, grapefruits en sinaasappels persen. Er zijn ook 'juicekits' voor het maken van sappen, cocktails en smoothies. Ook een sapcentrifuge is soms beschikbaar als extra accessoire.

Je vindt een citruspers bij de helft van de foodprocessors en zo'n 15% van de keukenmachines.

Vleesmolen

Een vleesmolen gebruik je voor het fijnmaken van vlees voor tartaar of gehakt. Met 'ponsschijven' die je erin zet, kun je zowel grof als fijn malen. De fijne ponsschijf gebruik je bijvoorbeeld voor pastei en beleg. De grove schijf gebruik je voor braadworsten en spek. Deze accessoire is zeldzaam. Soms zijn er daarnaast nog extra opzetstukken die je voor deegwaren kunt gebruiken, zoals een 'spritsgebak-hulpstuk'.

Je vindt 'm bij 10% van de keukenmachines en bij 5% van de foodprocessors. Vaak is deze accessoire optioneel, dus als extra te koop.

Weegschaal

Zo'n 10% van de foodprocessors en keukenmachines heeft een weegschaal. Hiermee weeg je makkelijk ingrediënten af die je toevoegt aan je mix.

Accessoires bijkopen

Heb je een bepaald apparaat op het oog, maar zitten daar niet alle gewenste accessoires bij? Kijk dan op de website van de fabrikant of die accessoires eventueel los bijgekocht kunnen worden. Deze informatie vind je ook vaak terug in de handleiding van het product. Die kun je voor aankoop al lezen. Zoek naar het merk en type van het product, plus het woord 'handleiding'.

Opbergruimte

Reken wel op de extra opbergruimte die nodig is voor de accessoires. Al die hulpstukkken nemen al gauw een half keukenkastje in beslag. En bij veel mensen ligt het merendeel van de accessoires ongebruikt in de kast. Slechts enkele apparaten worden geleverd met een handige opbergdoos voor accessoires.

Accessoires schoonmaken

Al die accessoires moet je natuurlijk ook schoonmaken. Daarom is het handig om te checken of de accessoires ook in de vaatwasser kunnen. Dit vind je terug onze vergelijker.

