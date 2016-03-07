Hoe wij keukenmachines testen

Max van Damme Expert keukenmachinesBijgewerkt op:8 juni 2026
Keukenmachines en foodprocessors hebben veel functies. Een keukenmachine is handig als je graag bakt. Voor snijden, raspen en hakken koop je een foodprocessor. Omdat ze andere functies hebben, is de weging van de testaspecten verschillend.
Om onze producttests zo goed mogelijk te laten aansluiten op gebruik in de praktijk, vragen we onze panelleden naar hun ervaringen. Zo weten we hoe vaak ze de verschillende functies gebruiken. Veelgebruikte functies wegen we zwaarder mee in het Testoordeel.
|Keuken-
machines
|Food-
processors
|Voedsel bereiden
|60%
|60%
|Cakemix mengen
|20%
|3%
|Brooddeeg kneden
|18%
|1%
|Eiwit en slagroom kloppen
|12%
|2%
|Pannenkoekenbeslag mixen
|8%
|2%
|Mayonaise maken
|2%
|1%
|Aardappelplakjes snijden
|-
|17%
|Kaas en wortels raspen
|-
|17%
|Uien, fijne kruiden en noten hakken
|-
|11%
|Groenten pureren
|-
|6%
|Smoothies maken
|-
|-
|IJsblokjes crushen
|-
|-
|Vruchtensap persen
|-
|-
|Gebruiksgemak
|25%
|25%
|Geluid
|5%
|5%
|Degelijkheid
|5%
|5%
|Energiegebruik standby-stand
|5%
|5%
|Testoordeel
|100%
|100%
Alle tests worden uitgevoerd in een professioneel laboratorium. Doordat we elke test voor alle apparaten op dezelfde manier uitvoeren, kun je de resultaten goed vergelijken.
Voor elke test kijken we naar:
En voor elke test beoordelen we ook specifieke zaken.
Bij mixen van beslag en cakemix checken we of het beslag goed gemengd is en of het vrij is van klontjes. We doen dit door dik cakebeslag en dun pannenkoekenbeslag te mixen. Bij keukenmachines testen we met de garde, bij foodprocessors met het mes of de mengschijf.
Bij brooddeeg kneden kijken we naar de kwaliteit van het deeg en hoe het rijst. We beoordelen ook het resultaat: het gebakken brood. Voor de test is een witbroodmix gebruikt, een licht deeg. Zwaarder deeg zoals voor volkorenbrood hebben we niet getest. Zulk deeg zal vooral voor foodprocessors een stuk lastiger zijn.
Bij eiwit en slagroom kloppen kijken we naar hoe goed de apparaten dit opkloppen. We meten daarvoor de toename van het volume. Bij mayonaise beoordelen we of de ingrediënten goed gemengd worden. En bij slagroom en mayonaise kijken we ook hoe het eruit ziet na een dag in de koelkast.
Bij snijden, raspen en hakken kijken we of het resultaat gelijkmatig is. Dus of alle plakjes en stukjes ongeveer even dik zijn. We wegen de hoeveelheid voedsel die niet goed geraspt of gesneden is. Hoe meer er goed geraspt of gesneden is, hoe beter.
Heeft een apparaat extra accesoires? Dan testen we die ook. Dit telt niet mee in het testoordeel.
Om het gebruiksgemak te beoordelen bekijken we onder andere:
Schoonmaken valt in de test onder gebruiksgemak. Bij het oordeel voor schoonmaken kijken we of de onderdelen vaatwasserbestendig zijn. We kijken of de onderdelen gemakkelijk kunnen worden schoongemaakt. En we checken of er geen lastig te bereiken hoekjes zijn waarin vuil zich kan ophopen.
We meten het geluid 50 cm van het apparaat. Daarnaast beoordelen 3 laboratoriumexperts of het geluid dat het apparaat maakt tijdens de gehele cyclus stil en prettig is. Is het geluid hard en/of opdringerig dan krijgt het apparaat een lagere score. Er zijn maar weinig apparaten die op dit punt goed scoren.
We beoordelen hoe degelijk het product in elkaar zit. We checken of de onderdelen goed op elkaar aansluiten. En of de materialen goed bestand zijn tegen deuken en krassen. We kijken of de knoppen stevig zijn en checken of de kabel goed vastzit.
We meten hoeveel energie het apparaat gebruikt als je hem niet gebruikt, maar hij wel is aangesloten op stroom. Het apparaat kan bijvoorbeeld energie blijven gebruiken wanneer het scherm verlicht blijft of er een lampje blijft branden.
Met de duurtest van de motor doen we gebruik over langere tijd na. Tussen de tests door kan de motor steeds even afkoelen. Apparaten die niet goed door deze test komen, krijgen puntenaftrek.
We controleren de bescherming tegen elektrische schokken en de veiligheid van de constructie. Apparaten die niet goed door deze test komen, krijgen puntenaftrek. Gelukkig komt dit vrijwel niet voor.
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