Hoe wij keukenmachines testen

Wegingen

Verschillende functies, verschillende wegingen

Keukenmachines en foodprocessors hebben veel functies. Een keukenmachine is handig als je graag bakt. Voor snijden, raspen en hakken koop je een foodprocessor. Omdat ze andere functies hebben, is de weging van de testaspecten verschillend.

Tests gebaseerd op gebruik

Om onze producttests zo goed mogelijk te laten aansluiten op gebruik in de praktijk, vragen we onze panelleden naar hun ervaringen. Zo weten we hoe vaak ze de verschillende functies gebruiken. Veelgebruikte functies wegen we zwaarder mee in het Testoordeel.

Wegingen keukenmachines en foodprocessors

Keuken-

machines Food-

processors Voedsel bereiden 60% 60% Cakemix mengen 20% 3% Brooddeeg kneden 18% 1% Eiwit en slagroom kloppen 12% 2% Pannenkoekenbeslag mixen 8% 2% Mayonaise maken 2% 1% Aardappelplakjes snijden - 17% Kaas en wortels raspen - 17% Uien, fijne kruiden en noten hakken - 11% Groenten pureren - 6% Smoothies maken - - IJsblokjes crushen - - Vruchtensap persen - - Gebruiksgemak 25% 25% Geluid 5% 5% Degelijkheid 5% 5% Energiegebruik standby-stand 5% 5% Testoordeel 100% 100%

Tests in het lab

Voedsel bereiden

Alle tests worden uitgevoerd in een professioneel laboratorium. Doordat we elke test voor alle apparaten op dezelfde manier uitvoeren, kun je de resultaten goed vergelijken.

Voor elke test kijken we naar:

Het resultaat van de bereiding.

De tijd die het bereiden kost.

En voor elke test beoordelen we ook specifieke zaken.

Mixen en mengen

Bij mixen van beslag en cakemix checken we of het beslag goed gemengd is en of het vrij is van klontjes. We doen dit door dik cakebeslag en dun pannenkoekenbeslag te mixen. Bij keukenmachines testen we met de garde, bij foodprocessors met het mes of de mengschijf.

Brooddeeg kneden

Bij brooddeeg kneden kijken we naar de kwaliteit van het deeg en hoe het rijst. We beoordelen ook het resultaat: het gebakken brood. Voor de test is een witbroodmix gebruikt, een licht deeg. Zwaarder deeg zoals voor volkorenbrood hebben we niet getest. Zulk deeg zal vooral voor foodprocessors een stuk lastiger zijn.

Kloppen

Bij eiwit en slagroom kloppen kijken we naar hoe goed de apparaten dit opkloppen. We meten daarvoor de toename van het volume. Bij mayonaise beoordelen we of de ingrediënten goed gemengd worden. En bij slagroom en mayonaise kijken we ook hoe het eruit ziet na een dag in de koelkast.

Snijden, raspen en hakken

Bij snijden, raspen en hakken kijken we of het resultaat gelijkmatig is. Dus of alle plakjes en stukjes ongeveer even dik zijn. We wegen de hoeveelheid voedsel die niet goed geraspt of gesneden is. Hoe meer er goed geraspt of gesneden is, hoe beter.

Accessoires

Heeft een apparaat extra accesoires? Dan testen we die ook. Dit telt niet mee in het testoordeel.

Bij keukenmachines met een snij-, rasp- of hak-accessoire testen we het snijden, raspen, hakken en pureren.

Is er een blender? Dan maken we smoothies en crushen we ijs.

Met een citruspers persen we sinaasappels.

persen we sinaasappels. Heeft een apparaat een sapcentrifuge, dan maken we appelsap.

Gebruiksgemak

Om het gebruiksgemak te beoordelen bekijken we onder andere:

de bediening, het plaatsen en verwijderen van de onderdelen

gemak van vullen en legen

of het apparaat erg schudt en trilt

het schoonmaak- en opberggemak

de kwaliteit van de handleiding

Schoonmaken

Schoonmaken valt in de test onder gebruiksgemak. Bij het oordeel voor schoonmaken kijken we of de onderdelen vaatwasserbestendig zijn. We kijken of de onderdelen gemakkelijk kunnen worden schoongemaakt. En we checken of er geen lastig te bereiken hoekjes zijn waarin vuil zich kan ophopen.

Geluid

We meten het geluid 50 cm van het apparaat. Daarnaast beoordelen 3 laboratoriumexperts of het geluid dat het apparaat maakt tijdens de gehele cyclus stil en prettig is. Is het geluid hard en/of opdringerig dan krijgt het apparaat een lagere score. Er zijn maar weinig apparaten die op dit punt goed scoren.

Degelijkheid

We beoordelen hoe degelijk het product in elkaar zit. We checken of de onderdelen goed op elkaar aansluiten. En of de materialen goed bestand zijn tegen deuken en krassen. We kijken of de knoppen stevig zijn en checken of de kabel goed vastzit.

Energiegebruik standby-stand

We meten hoeveel energie het apparaat gebruikt als je hem niet gebruikt, maar hij wel is aangesloten op stroom. Het apparaat kan bijvoorbeeld energie blijven gebruiken wanneer het scherm verlicht blijft of er een lampje blijft branden.

Duurtest motor

Met de duurtest van de motor doen we gebruik over langere tijd na. Tussen de tests door kan de motor steeds even afkoelen. Apparaten die niet goed door deze test komen, krijgen puntenaftrek.

Foodprocessors bereiden in de duurtest 120 keer deeg. Ook moeten ze 120 keer mixen.

Keukenmachines bereiden in de duurtest 90 keer deeg. Ze kneden in de test minder vaak dan foodprocessors, maar wel voor langere tijd. Ze mixen ook 120 keer een mengsel.

Veiligheid

We controleren de bescherming tegen elektrische schokken en de veiligheid van de constructie. Apparaten die niet goed door deze test komen, krijgen puntenaftrek. Gelukkig komt dit vrijwel niet voor.

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