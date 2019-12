Hoe wij keukenmachines testen

We testen keukenmachines en foodprocessors op allerlei functies zoals kloppen, deeg kneden, pureren en hakken. Daarnaast bekijken we hoe gemakkelijk de machines te gebruiken zijn en de constructie ervan. Hieronder leggen we uitgebreid uit hoe we tot onze resultaten komen.

Keukenmachine of foodprocessor?

Vroeger was er een duidelijk onderscheid tussen keukenmachines en foodprocessors. Een keukenmachine was er voor kloppen, mengen en kneden en een foodprocessor voor hakken, raspen en snijden.

Nu hebben de apparaten allerlei extra accessoires. Denk aan een foodprocessor met een garde zodat je ook slagroom en eiwit kunt kloppen. Of een keukenmachine met een opzetstuk om te raspen en te snijden. Omdat keukenmachine en foodprocessors steeds vaker voor dezelfde klussen gebruikt kunnen worden, maken we geen onderscheid meer tussen keukenmachines en foodprocessors. We berekenen een Beste Koop en Beste uit de Test voor de 2 soorten apparaten samen.

Voedsel bereiden

We voeren de volgende handelingen uit:

Eiwitten en slagroom kloppen

Cakebeslag mengen

Brooddeeg kneden

Uien, noten en kruiden hakken

Kaas en wortelen raspen

Plakjes snijden

Mayonaise maken

Smoothie maken

IJsblokjes crushen

Babyvoeding pureren

De volgende klusjes testen we bij elk apparaat:

eiwit en slagroom luchtig kloppen met de meegeleverde garde, klopper of mengschijf;

met de meegeleverde garde, klopper of mengschijf; cakemix mengen met de klopper, het kneedmes of de mengschijf;

met de klopper, het kneedmes of de mengschijf; brooddeeg kneden met de kneedhaak of het kneedmes om de maximale hoeveelheid witbrooddeeg te kneden;

met de kneedhaak of het kneedmes om de maximale hoeveelheid witbrooddeeg te kneden; mayonaise maken met 2 eidooiers, 2 dl zonnebloemolie en 1 theelepel mosterd. We gebruiken de garde, mengschijf of het hakmes;

met 2 eidooiers, 2 dl zonnebloemolie en 1 theelepel mosterd. We gebruiken de garde, mengschijf of het hakmes; pannenkoekbeslag maken met de garde of het mengmes.

Bij apparaten met een hakmes testen we:

het hakken van noten, kruiden en uien;

het pureren van babyvoeding.

Bij apparaten met een rasp- en of snijmogelijkheid testen we:

het raspen van winterwortels en kaas;

het snijden van plakjes.

Bij apparaten met een blender testen we:

het maken van smoothies (dit weegt niet mee in het testoordeel);

het fijnmaken van ijsblokjes (dit weegt niet mee in het testoordeel);

het pureren van babyvoeding als er geen hakmes bij het apparaat zit.

Bij apparaten met een citruspers testen we het persen van sinaasappels (dit weegt niet mee in het testoordeel).

Per taak beoordelen we hoelang het apparaat nodig heeft om tot het eindresultaat te komen en het resultaat. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar de toename van volume, de gelijkmatigheid, de fijnheid en textuur. Bij slagroom, eiwit, mayonaise en beslag beoordelen we ook hoe lang het 'houdt'. Bij brooddeeg en cakemix mengen beoordelen we het bakresultaat.

Gebruiksgemak

Voor het gebruiksgemak van de apparaten bekijken we onder andere:

de handleiding, de bediening en het plaatsen en verwijderen van de accessoires;

of het apparaat erg schudt en trilt en of het geluid acceptabel is;

het gemak waarmee het apparaat en de accessoires kunnen worden schoongemaakt en opgeborgen.

Constructie

Voor de beoordeling van de constructie wordt de degelijkheid van de materialen en aansluitpunten bekeken en of er bijvoorbeeld geen scherpe randjes op zitten.

Duurtest

We testen de levensduur van de motor en of de onderdelen van het apparaat vaatwasserproof zijn.

De levensduur van de motor testen we door het apparaat gedurende 4 dagen 120 keer een deeg te laten bereiden en 120 keer een mengsel te laten mixen.

