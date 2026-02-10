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Kenwood keukenmachine

Welke Kenwood keukenmachine komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Kenwood keukenmachines en vergelijk de Kenwood keukenmachine met andere keukenmachines.
Laatste update van de test: 10 februari 2026

Keuzehulp

  • Kenwood GO KZM35.000GY
    KenwoodGO KZM35.000GY
    Keukenmachine|4,2 l|800 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood GO KZM35.000RD
    KenwoodGO KZM35.000RD
    Keukenmachine|4,2 l|800 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood FDM73.480SS MultiPro Onetouch
    KenwoodFDM73.480SS MultiPro Onetouch
    Foodprocessor|1,8 l|1000 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood FDM73.850SS MultiPro Onetouch
    KenwoodFDM73.850SS MultiPro Onetouch
    Foodprocessor|1,8 l|1000 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood Prospero+ KHC29A.X0SI
    KenwoodProspero+ KHC29A.X0SI
    Keukenmachine|4,5 l|1000 watt
    Expert review

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood Prospero+ KHC29A.R0SI
    KenwoodProspero+ KHC29A.R0SI
    Keukenmachine|4,5 l|1000 watt
    Expert review

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood Prospero+ KHC29A.H0WH
    KenwoodProspero+ KHC29A.H0WH
    Keukenmachine|4,5 l|1000 watt
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood Prospero+ KHC29.J0WH
    KenwoodProspero+ KHC29.J0WH
    Keukenmachine|4,5 l|1000 watt
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood kMix KMX750BK
    KenwoodkMix KMX750BK
    Keukenmachine|5,1 l|1000 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood kMix KMX750ARD
    KenwoodkMix KMX750ARD
    Keukenmachine|5,1 l|1000 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood kMix KMX750AWH
    KenwoodkMix KMX750AWH
    Keukenmachine|5,1 l|1000 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood kMix KMX750AAR
    KenwoodkMix KMX750AAR
    Keukenmachine|5,1 l|1000 watt

    € 380,-

    Richtprijs

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood kMix KMX750AAW
    KenwoodkMix KMX750AAW
    Keukenmachine|5,1 l|1000 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood kMix KMX750ACR
    KenwoodkMix KMX750ACR
    Keukenmachine|5,1 l|1000 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood kMix KMX750AAB
    KenwoodkMix KMX750AAB
    Keukenmachine|5,1 l|1000 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood MultiPro Compact FDM301SS
    KenwoodMultiPro Compact FDM301SS
    Foodprocessor|1,4 l|800 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood Multipro Compact+ FDM315SS
    KenwoodMultipro Compact+ FDM315SS
    Foodprocessor|1,5 l|800 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood MultiPro XL Weigh+ FDM72.990SS
    KenwoodMultiPro XL Weigh+ FDM72.990SS
    Foodprocessor|1,8 l|1000 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

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