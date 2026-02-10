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SMEG keukenmachine

Welke SMEG keukenmachine komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van SMEG keukenmachines en vergelijk de SMEG keukenmachine met andere keukenmachines.
Laatste update van de test: 10 februari 2026

Keuzehulp

  • SMEG SMF13WHEU
    SMEGSMF13WHEU
    Keukenmachine|4,7 l|800 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • SMEG SMF03BLEU zwart
    SMEGSMF03BLEU zwart
    Keukenmachine|4,8 l
    Niet getest

    Voedsel bereiden

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Geluid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • SMEG SMF03GREU grijs
    SMEGSMF03GREU grijs
    Keukenmachine|4,8 l
    Niet getest

    Voedsel bereiden

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Geluid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • SMEG SMF02BLEU zwart, zilver
    SMEGSMF02BLEU zwart, zilver
    Keukenmachine
    Niet getest

    Voedsel bereiden

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Geluid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • SMEG SMF02RDEU rood, zilver
    SMEGSMF02RDEU rood, zilver
    Keukenmachine
    Niet getest

    Voedsel bereiden

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Geluid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Keukenmachines per merk