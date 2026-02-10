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Magimix keukenmachine

Welke Magimix keukenmachine komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Magimix keukenmachines en vergelijk de Magimix keukenmachine met andere keukenmachines.
Laatste update van de test: 10 februari 2026

Keuzehulp

  • Magimix CS 4200XL 18473NL
    MagimixCS 4200XL 18473NL
    Foodprocessor|1,5 l|950 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Magimix CS 4200XL 18474NL
    MagimixCS 4200XL 18474NL
    Foodprocessor|1,5 l|950 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Magimix CS 4200XL 18471NL
    MagimixCS 4200XL 18471NL
    Foodprocessor|1,5 l|950 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Magimix CS 4200XL 18470NL
    MagimixCS 4200XL 18470NL
    Foodprocessor|1,5 l|950 watt

    € 450,-

    Richtprijs

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Magimix CS 4200XL 85424NL
    MagimixCS 4200XL 85424NL
    Foodprocessor|1,5 l|950 watt

    € 470,-

    Richtprijs

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Magimix CS 3200 XL 18373NL
    MagimixCS 3200 XL 18373NL
    Foodprocessor|1,1 l|650 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Magimix CS 3200 XL 18371NL
    MagimixCS 3200 XL 18371NL
    Foodprocessor|1,1 l|650 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Magimix CS 3200 XL 18374NL
    MagimixCS 3200 XL 18374NL
    Foodprocessor|1,1 l|650 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Magimix CS 5200 XL Premium 2021 18712NL
    MagimixCS 5200 XL Premium 2021 18712NL
    Foodprocessor|2,1 l|1100 watt
    Expert review

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Magimix CS 3200 XL 18372NL
    MagimixCS 3200 XL 18372NL
    Foodprocessor|1,1 l|650 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Magimix CS 5200 XL Premium 2021 18713NL
    MagimixCS 5200 XL Premium 2021 18713NL
    Foodprocessor|2,1 l|1100 watt
    Expert review

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Magimix CS 5200 XL Premium 2021 18715NL
    MagimixCS 5200 XL Premium 2021 18715NL
    Foodprocessor|2,1 l|1100 watt
    Expert review

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Magimix CS 5200 XL Premium 2021 18714NL
    MagimixCS 5200 XL Premium 2021 18714NL
    Foodprocessor|2,1 l|1100 watt
    Expert review

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Magimix CS 5200 XL Premium 2021 18711NL
    MagimixCS 5200 XL Premium 2021 18711NL
    Foodprocessor|2,1 l|1100 watt
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Magimix Mini Plus 18253 EB
    MagimixMini Plus 18253 EB
    Foodprocessor|0,8 l|400 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Magimix Mini Plus 18252 EB
    MagimixMini Plus 18252 EB
    Foodprocessor|0,8 l|400 watt

    € 220,-

    Richtprijs

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Magimix Mini Plus 18261 EB
    MagimixMini Plus 18261 EB
    Foodprocessor|0,8 l|400 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Magimix Mini Plus 18260 EB
    MagimixMini Plus 18260 EB
    Foodprocessor|0,8 l|400 watt

    € 230,-

    Richtprijs

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

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