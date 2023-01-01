icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
MagimixCS 4200XL 18474NL

In de uitvoering
  • Productgroep:  Foodprocessor
  • Inhoud kom tot rand:  1,5 l
  • Vermogen:  950 watt
€ 450,-

Testoordeel
Voedsel bereiden
Gebruiksgemak
Geluid
Degelijkheid
Energiegebruik standby-stand

Specificaties

Over dit product

De Magimix CS 4200XL 18474NL is een rode foodprocessor met een plastic mengkom. In de middelgrote kom past tot de rand 1,5 liter. Deze zware foodprocessor weegt maarliefst 7,9 kg. Het snoer is met 100 cm vrij kort. De antislipvoeten aan de onderkant helpen tegen het schuiven. Heeft een snoerhouder aan de onderkant van het apparaat. Komt met een gardeopzetstuk. Komt met een spatel. Er zit ook een receptenboek bij. Dit product is verkrijgbaar in meerdere kleuren.

Samenvatting

Productgroep
Foodprocessor
Inhoud kom tot rand
1,5 l
Vermogen
950 watt
Afmetingen (hxbxd)
43x22x27 cm
EAN (artikelnummer)
3519280016733