MagimixMini Plus 18252 EB

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Magimix Mini Plus 18252 EB is een zwarte foodprocessor met 2 plastic mengkommen in verschillende maten. In de zeer kleine kom past tot de rand slechts 0,8 liter. Deze foodprocessor weegt 4,4 kg. Het snoer is met 102 cm vrij kort. De antislipvoeten aan de onderkant helpen tegen het schuiven. Komt met een garde. Heeft twee omkeerbare snij- en raspschijven (fijn en medium). Komt met een spatel. Overige accessoires: opbergdoos. Er zit ook een receptenboek bij. Dit product is te koop in meerdere kleurvarianten.