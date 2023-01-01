MagimixCS 4200XL 85424NL
In de uitvoering
- Productgroep: Foodprocessor
- Inhoud kom tot rand: 1,5 l
- Vermogen: 950 watt
€ 470,-Richtprijs
Testresultaat
Ook toegang tot deze test?
Bekijk hier hoe wij testen
Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid, start 3 maanden gratis en vergelijk producten op alle testoordelen.
Testoordeel
Voedsel bereiden
Gebruiksgemak
Geluid
Degelijkheid
Energiegebruik standby-stand
Ook toegang tot deze test?Start nu 3 maanden gratis
Pluspunten
Minpunten
Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
De Magimix CS 4200XL 85424NL is een zwarte foodprocessor met een plastic mengkom. In de middelgrote kom past tot de rand 1,5 liter. Deze zware foodprocessor weegt maarliefst 7,9 kg. Het snoer is met 100 cm vrij kort. De antislipvoeten aan de onderkant helpen tegen het schuiven. Heeft een snoerhouder aan de onderkant van het apparaat. Komt met een gardeopzetstuk. Komt met een spatel. Er zit ook een receptenboek bij. Dit product is verkrijgbaar in meerdere kleuren.
Samenvatting
- Productgroep
- Foodprocessor
- Inhoud kom tot rand
- 1,5 l
- Vermogen
- 950 watt
- Afmetingen (hxbxd)
- 43x22x27 cm
- EAN (artikelnummer)
- 3519280026527