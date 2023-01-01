MagimixCS 4200XL 18470NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Magimix CS 4200XL 18470NL is een witte foodprocessor met een plastic mengkom. In de middelgrote kom past tot de rand 1,5 liter. Deze zware foodprocessor weegt maarliefst 7,9 kg. Het snoer is met 97 cm vrij kort. De antislipvoeten aan de onderkant helpen tegen het schuiven. Heeft een snoerhouder aan de onderkant van het apparaat. Komt met een gardeopzetstuk. Komt met een spatel. Er zit ook een receptenboek bij. Dit product is verkrijgbaar in meerdere kleuren.