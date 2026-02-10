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Tristar keukenmachine

Welke Tristar keukenmachine komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Tristar keukenmachines en vergelijk de Tristar keukenmachine met andere keukenmachines.
Laatste update van de test: 10 februari 2026

Keuzehulp

  • Tristar MX-5030SBK
    TristarMX-5030SBK
    Keukenmachine|5,5 l|1000 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Tristar MX-4837
    TristarMX-4837
    Keukenmachine|4 l|1000 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Tristar MX-4833
    TristarMX-4833
    Keukenmachine|5,2 l|1200 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Tristar MX-4831
    TristarMX-4831
    Keukenmachine|5,2 l|1200 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Tristar MX-4830
    TristarMX-4830
    Keukenmachine|3,5 l|700 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Tristar MX-4817
    TristarMX-4817
    Keukenmachine|5,2 l|1200 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Tristar MX-4822
    TristarMX-4822
    Foodprocessor|2,2 l|600 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Tristar MX-4823
    TristarMX-4823
    Foodprocessor|2,2 l|600 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Tristar MX-4804
    TristarMX-4804
    Keukenmachine|4,4 l|700 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Tristar MX-4161
    TristarMX-4161
    Keukenmachine|Inhoud kom tot rand: N.v.t.|600 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Tristar MX-4170
    TristarMX-4170
    Keukenmachine|Inhoud kom tot rand: N.v.t.|600 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Tristar MX-4184
    TristarMX-4184
    Keukenmachine|Inhoud kom tot rand: N.v.t.|1000 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Tristar MX-4185
    TristarMX-4185
    Keukenmachine|Inhoud kom tot rand: N.v.t.|1000 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

Keukenmachines per merk