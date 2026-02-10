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KitchenBrothers keukenmachine

Welke KitchenBrothers keukenmachine komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van KitchenBrothers keukenmachines en vergelijk de KitchenBrothers keukenmachine met andere keukenmachines.
Laatste update van de test: 10 februari 2026

Keuzehulp

  • KitchenBrothers KB4046 1200W
    KitchenBrothersKB4046 1200W
    Keukenmachine|5 l|1200 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenBrothers KB4047 1200W
    KitchenBrothersKB4047 1200W
    Keukenmachine|5 l|1200 watt

    € 72,-

    Richtprijs

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenBrothers KB4048 1200W
    KitchenBrothersKB4048 1200W
    Keukenmachine|5 l|1200 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenBrothers KB741 5-in-1 Zwart
    KitchenBrothersKB741 5-in-1 Zwart
    Foodprocessor|0,8 l|400 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenBrothers KB742 5-in-1 Rvs
    KitchenBrothersKB742 5-in-1 Rvs
    Foodprocessor|0,8 l|400 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenBrothers KB790 1400W display
    KitchenBrothersKB790 1400W display
    Keukenmachine|5,8 l|1400 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenBrothers KB792 1400W display
    KitchenBrothersKB792 1400W display
    Keukenmachine|5,8 l|1400 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenBrothers KB793 1400W display
    KitchenBrothersKB793 1400W display
    Keukenmachine|5,8 l|1400 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenBrothers KB791 1400W display
    KitchenBrothersKB791 1400W display
    Keukenmachine|5,8 l|1400 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenBrothers KB1004112 2000W
    KitchenBrothersKB1004112 2000W
    Keukenmachine|5,6 l|1400 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenBrothers KB1004111 2000W
    KitchenBrothersKB1004111 2000W
    Keukenmachine|5,6 l|1400 watt

    € 94,-

    Richtprijs

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenBrothers KB1004110 2000W
    KitchenBrothersKB1004110 2000W
    Keukenmachine|5,6 l|1400 watt

    € 93,-

    Richtprijs

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenBrothers KB1004113 2000W
    KitchenBrothersKB1004113 2000W
    Keukenmachine|5,6 l|1400 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenBrothers KB718 1400W
    KitchenBrothersKB718 1400W
    Keukenmachine|5,6 l|1400 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenBrothers KB777 1400W
    KitchenBrothersKB777 1400W
    Keukenmachine|5,6 l|1400 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenBrothers KB694 1400W
    KitchenBrothersKB694 1400W
    Keukenmachine|5,6 l|1400 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenBrothers KB776 1400W
    KitchenBrothersKB776 1400W
    Keukenmachine|5,6 l|1400 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

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