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Philips keukenmachine

Welke Philips keukenmachine komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Philips keukenmachines en vergelijk de Philips keukenmachine met andere keukenmachines.
Laatste update van de test: 10 februari 2026

Keuzehulp

  • Philips HR7962/01 Series 7000
    PhilipsHR7962/01 Series 7000
    Keukenmachine|5,5 l|1000 watt
    Expert review

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Philips HR7605/10
    PhilipsHR7605/10
    Foodprocessor|2 l|350 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Philips HR7310/00 Daily Collection
    PhilipsHR7310/00 Daily Collection
    Foodprocessor|2,1 l|700 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Philips HR7320/00 Daily Collection
    PhilipsHR7320/00 Daily Collection
    Foodprocessor|2,1 l|700 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Philips HR7510/10 Viva Collection
    PhilipsHR7510/10 Viva Collection
    Foodprocessor|2,2 l|800 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Philips HR7530/10 Viva Collection
    PhilipsHR7530/10 Viva Collection
    Foodprocessor|2,1 l|850 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Philips HR7520/10 Viva Collection
    PhilipsHR7520/10 Viva Collection
    Foodprocessor|2,1 l|850 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Philips HR7310/10 Daily Collection
    PhilipsHR7310/10 Daily Collection
    Foodprocessor|2,1 l|700 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Philips HR7530/00 Viva Collection
    PhilipsHR7530/00 Viva Collection
    Foodprocessor|2,1 l|850 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Philips HR7778/00 Avance Collection
    PhilipsHR7778/00 Avance Collection
    Foodprocessor|3,4 l|1300 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Philips HR 7783/00 Avance
    PhilipsHR 7783/00 Avance
    Foodprocessor|3,4 l|1300 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Philips HR7751/00
    PhilipsHR7751/00
    Foodprocessor|Inhoud kom tot rand: N.v.t.|1000 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Philips HR7762/90
    PhilipsHR7762/90
    Foodprocessor|Inhoud kom tot rand: N.v.t.|750 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Philips HR7762
    PhilipsHR7762
    Foodprocessor|Inhoud kom tot rand: N.v.t.|750 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

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