Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Philips HR7530/10 Viva Collection is een zwarte foodprocessor met een plastic mengkom. In de grote kom past tot de rand 2,1 liter. En tot de hoogste markering 1,5 liter. Deze lichtgewicht foodprocessor weegt 2,3 kg. Het snoer is met 101 cm vrij kort. De zuignapvoeten zorgen ervoor dat het apparaat stevig op het aanrecht blijft staan. Het snoer kun je naar binnen duwen. Handig: de blenderkan heeft losneembare messen. Heeft een omkeerbare rasp- en snijschijf. Met speciale snijschijf voor friet. Dit product is te koop in wit en zwart.