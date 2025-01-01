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PhilipsHR7520/10 Viva Collection

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Productgroep:  Foodprocessor
  • Inhoud kom tot rand:  2,1 l
  • Vermogen:  850 watt

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Philips HR7520/10 Viva Collection is een zwarte foodprocessor met een plastic mengkom. In de grote kom past tot de rand 2,1 liter. En tot de hoogste markering 1,5 liter. Deze lichtgewicht foodprocessor weegt 2,3 kg. Het snoer is met 101 cm vrij kort. De zuignapvoeten zorgen ervoor dat het apparaat stevig op het aanrecht blijft staan. Handig: de blenderkan heeft losneembare messen. Heeft een omkeerbare rasp- en snijschijf. Met speciale snijschijf voor friet. Dit product is te koop in wit en zwart.

Samenvatting

Productgroep
Foodprocessor
Inhoud kom tot rand
2,1 l
Vermogen
850 watt
Afmetingen (hxbxd)
40x21x22 cm
EAN (artikelnummer)
8710103904977