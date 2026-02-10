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AEG keukenmachine

Welke AEG keukenmachine komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van AEG keukenmachines en vergelijk de AEG keukenmachine met andere keukenmachines.
Laatste update van de test: 10 februari 2026

Keuzehulp

  • AEG Ultramix KM 5560
    AEGUltramix KM 5560
    Keukenmachine|4,6 l|1200 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • AEG Ultramix KM 5540
    AEGUltramix KM 5540
    Keukenmachine|4,6 l|1200 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • AEG KM 3300
    AEGKM 3300
    Keukenmachine|Inhoud kom tot rand: N.v.t.|800 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • AEG KM 3200
    AEGKM 3200
    Keukenmachine|Inhoud kom tot rand: N.v.t.|800 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • AEG Ultramix KM 5520
    AEGUltramix KM 5520
    Keukenmachine|4,6 l|1200 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • AEG KM 4700
    AEGKM 4700
    Keukenmachine|4,8 l|1000 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • AEG KM4900
    AEGKM4900
    Keukenmachine|4,8 l|1000 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • AEG KM4000
    AEGKM4000
    Keukenmachine|4,8 l|1000 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • AEG Ultramix KM4100
    AEGUltramix KM4100
    Keukenmachine|4,8 l|1000 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

Keukenmachines per merk