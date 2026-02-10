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KitchenAid keukenmachine

Welke KitchenAid keukenmachine komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van KitchenAid keukenmachines en vergelijk de KitchenAid keukenmachine met andere keukenmachines.
Laatste update van de test: 10 februari 2026

Keuzehulp

  • KitchenAid Artisan 5KSM125EAC
    KitchenAidArtisan 5KSM125EAC
    Keukenmachine|4,7 l|300 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenAid Artisan 5KSM125ECU
    KitchenAidArtisan 5KSM125ECU
    Keukenmachine|4,7 l|300 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenAid Artisan 5KSM125EER
    KitchenAidArtisan 5KSM125EER
    Keukenmachine|4,7 l|300 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenAid Artisan 5KSM125EOB
    KitchenAidArtisan 5KSM125EOB
    Keukenmachine|4,7 l|300 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenAid Artisan 5KSM125EMH
    KitchenAidArtisan 5KSM125EMH
    Keukenmachine|4,7 l|300 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenAid 5KFP0719EBM
    KitchenAid5KFP0719EBM
    Foodprocessor|1,7 l|250 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenAid 5KFP0719EAC
    KitchenAid5KFP0719EAC
    Foodprocessor|1,7 l|250 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenAid Artisan 5KSM175PSECU
    KitchenAidArtisan 5KSM175PSECU
    Keukenmachine|4,7 l|300 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenAid Artisan 5KSM175PSECA
    KitchenAidArtisan 5KSM175PSECA
    Keukenmachine|4,7 l|300 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenAid Artisan 5KSM175PSEOB
    KitchenAidArtisan 5KSM175PSEOB
    Keukenmachine|4,7 l|300 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenAid Artisan 5KSM175PSEER
    KitchenAidArtisan 5KSM175PSEER
    Keukenmachine|4,7 l|300 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenAid Artisan 5KSM175PSEFL
    KitchenAidArtisan 5KSM175PSEFL
    Keukenmachine|4,7 l|300 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenAid Artisan 5KSM175PSEIC
    KitchenAidArtisan 5KSM175PSEIC
    Keukenmachine|4,7 l|300 watt

    € 500,-

    Richtprijs

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenAid Artisan 5KSM175PSEIB
    KitchenAidArtisan 5KSM175PSEIB
    Keukenmachine|4,7 l|300 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenAid Artisan 5KSM175PSEPT
    KitchenAidArtisan 5KSM175PSEPT
    Keukenmachine|4,7 l|300 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenAid Artisan 5KSM175PSEDR
    KitchenAidArtisan 5KSM175PSEDR
    Keukenmachine|4,7 l|300 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenAid Artisan 5KSM175PSEBK
    KitchenAidArtisan 5KSM175PSEBK
    Keukenmachine|4,7 l|300 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenAid Artisan 5KSM175PSEAC
    KitchenAidArtisan 5KSM175PSEAC
    Keukenmachine|4,7 l|300 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

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