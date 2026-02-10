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Tefal keukenmachine

Welke Tefal keukenmachine komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Tefal keukenmachines en vergelijk de Tefal keukenmachine met andere keukenmachines.
Laatste update van de test: 10 februari 2026

Keuzehulp

  • Tefal QB525B38 Bake Partner
    TefalQB525B38 Bake Partner
    Keukenmachine|4,7 l|1100 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Tefal Oh My Cake QB1108
    TefalOh My Cake QB1108
    Keukenmachine|4 l|300 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Tefal QB515D Masterchef Gourmet
    TefalQB515D Masterchef Gourmet
    Keukenmachine|4,7 l|1100 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Tefal QB3101 Wizzo
    TefalQB3101 Wizzo
    Keukenmachine|4,0 l|1000 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Tefal Masterchef Gourmet Delica'Tool QB538D
    TefalMasterchef Gourmet Delica'Tool QB538D
    Keukenmachine|4,7 l|1100 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Tefal QB612D Masterchef gourmet+
    TefalQB612D Masterchef gourmet+
    Keukenmachine|4,7 l|1100 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Tefal QB3001 Wizzo
    TefalQB3001 Wizzo
    Keukenmachine|4,0 l|700 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Tefal QB3098 Wizzo
    TefalQB3098 Wizzo
    Keukenmachine|4,0 l|700 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Tefal QB505D New
    TefalQB505D New
    Keukenmachine|4,7 l|900 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Tefal DO 824 H
    TefalDO 824 H
    Foodprocessor|Inhoud kom tot rand: N.v.t.|1000 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Tefal QB504D
    TefalQB504D
    Keukenmachine|4,7 l|900 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

Keukenmachines per merk