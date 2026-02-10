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Bosch keukenmachine

Welke Bosch keukenmachine komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Bosch keukenmachines en vergelijk de Bosch keukenmachine met andere keukenmachines.
Laatste update van de test: 10 februari 2026

Keuzehulp

  • Bosch MUMS2EW00
    BoschMUMS2EW00
    Keukenmachine|3,8 l|700 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Bosch MUMS2ER01
    BoschMUMS2ER01
    Keukenmachine|3,8 l|700 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Bosch MUMS6ZS17
    BoschMUMS6ZS17
    Keukenmachine|5,7 l|1600 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Bosch MUMS6EW22
    BoschMUMS6EW22
    Keukenmachine|5,7 l|1600 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Bosch MUMS2EW20
    BoschMUMS2EW20
    Keukenmachine|3,8 l|700 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Bosch MUMS2EW11
    BoschMUMS2EW11
    Keukenmachine|3,8 l|700 watt

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Bosch MultiTalent 3 MCM3200W
    BoschMultiTalent 3 MCM3200W
    Foodprocessor|2,3 l|800 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Bosch MultiTalent 3 MCM3501M
    BoschMultiTalent 3 MCM3501M
    Foodprocessor|2,3 l|800 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Bosch MultiTalent 3 MCM3201B
    BoschMultiTalent 3 MCM3201B
    Foodprocessor|2,3 l|800 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Bosch MultiTalent 3 MCM3401M
    BoschMultiTalent 3 MCM3401M
    Foodprocessor|2,3 l|800 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Bosch Serie 4 MUM54A00
    BoschSerie 4 MUM54A00
    Keukenmachine|3,9 l|900 watt
    Expert review

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Bosch Serie 4 MUM54P00
    BoschSerie 4 MUM54P00
    Keukenmachine|3,9 l|900 watt
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Bosch Serie 4 MUM54R00
    BoschSerie 4 MUM54R00
    Keukenmachine|3,9 l|900 watt
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Bosch Serie 4 MUM54D00
    BoschSerie 4 MUM54D00
    Keukenmachine|3,9 l|900 watt
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Bosch MultiTalent 3 MCM3100W
    BoschMultiTalent 3 MCM3100W
    Foodprocessor|2,3 l|800 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Bosch MUMS2VM00
    BoschMUMS2VM00
    Keukenmachine|3,8 l|900 watt
    Expert review

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Bosch MUMS2VM40
    BoschMUMS2VM40
    Keukenmachine|3,8 l|900 watt
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Bosch MUM50123
    BoschMUM50123
    Keukenmachine|4 l|800 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

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