BoschMUMS2EW11

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch MUMS2EW11 is een witte keukenmachine met een rvs mengkom. In de middelgrote kom past tot de rand 3,8 liter. Deze lichtgewicht keukenmachine weegt 4 kg. Het snoer is met 104 cm vrij kort. De antislipvoeten aan de onderkant helpen tegen het schuiven. Het snoer kun je naar binnen duwen. Komt met een garde. Met een spatscherm. De MUMS2 lijn van Bosch bestaat uit meer dan 10 modellen. Deze zijn technisch hetzelfde en komen allemaal met een mengkom, spatscherm, garde, klopper en deeghaak. Dit product is verkrijgbaar in 3 kleuren en met 1 tot 5 verschillende extra accessoires. Andere verschillen kunnen zijn: het vermogen van de motor (900W of 700W) of het materiaal van de mengkom (roestvrijstaal of kunststof).