BoschMUMS6ZS17

De Bosch MUMS6ZS17 is een rvs-zwarte keukenmachine met een rvs mengkom. In de zeer ruime kom past tot de rand 5,7 liter. Deze zware keukenmachine weegt maarliefst 7,9 kg. Het snoer is met 110 cm aan de korte kant. De antislipvoeten aan de onderkant helpen tegen het schuiven. Het snoer kun je naar binnen duwen. Het apparaat heeft een digitaal scherm. Komt met een garde. Met een spatscherm. De MUMS6 lijn van Bosch bestaat uit 3 modellen. Er wordt altijd een mengkom, garde, klopper, deeghaak, blender en stopper meegeleverd. Dit product is verkrijgbaar in 2 kleuren en met 2 of 3 extra accessoires. Andere verschillen kunnen zijn of ze een ingebouwde weegschaal hebben en een display.