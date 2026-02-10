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Keukenmachines met blender

Laatste update van de test: 10 februari 2026|

Een keukenmachine met blender is handig voor iedereen die graag kookt en bakt. Maak bijvoorbeeld makkelijk die cake met stukjes chocola of nootjes. Of bereid de lekkerste dips.

Keuzehulp

  • Ninja Detect Power Blender & Processor Pro (TB401EU)
    NinjaDetect Power Blender & Processor Pro (TB401EU)
    Foodprocessor|2,6 l|1200 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Russell Hobbs Desire 24730-56
    Russell HobbsDesire 24730-56
    Foodprocessor|1,5 l|600 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Russell Hobbs Desire 24732-56
    Russell HobbsDesire 24732-56
    Foodprocessor|1,5 l|600 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Tefal QB525B38 Bake Partner
    TefalQB525B38 Bake Partner
    Keukenmachine|4,7 l|1100 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Bosch MUMS6ZS17
    BoschMUMS6ZS17
    Keukenmachine|5,7 l|1600 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Bosch MUMS6EW22
    BoschMUMS6EW22
    Keukenmachine|5,7 l|1600 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood FDM73.480SS MultiPro Onetouch
    KenwoodFDM73.480SS MultiPro Onetouch
    Foodprocessor|1,8 l|1000 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood FDM73.850SS MultiPro Onetouch
    KenwoodFDM73.850SS MultiPro Onetouch
    Foodprocessor|1,8 l|1000 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Bosch MultiTalent 3 MCM3501M
    BoschMultiTalent 3 MCM3501M
    Foodprocessor|2,3 l|800 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Bosch MultiTalent 3 MCM3401M
    BoschMultiTalent 3 MCM3401M
    Foodprocessor|2,3 l|800 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Princess Foodprocessor 01.221054.01.001
    PrincessFoodprocessor 01.221054.01.001
    Foodprocessor|1,4 l|1000 watt

    € 79,-

    Richtprijs

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood MultiPro Compact FDM301SS
    KenwoodMultiPro Compact FDM301SS
    Foodprocessor|1,4 l|800 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood Multipro Compact+ FDM315SS
    KenwoodMultipro Compact+ FDM315SS
    Foodprocessor|1,5 l|800 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood MultiPro XL Weigh+ FDM72.990SS
    KenwoodMultiPro XL Weigh+ FDM72.990SS
    Foodprocessor|1,8 l|1000 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood Chef KVC3110S
    KenwoodChef KVC3110S
    Keukenmachine|4,5 l|1000 watt
    Expert review

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood MultiPro XL Weigh+ FDM72.990BK
    KenwoodMultiPro XL Weigh+ FDM72.990BK
    Foodprocessor|1,8 l|1000 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood Chef KVC3170S
    KenwoodChef KVC3170S
    Keukenmachine|4,5 l|1000 watt
    Expert review

    € 380,-

    Richtprijs

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Ninja BN800EU
    NinjaBN800EU
    Foodprocessor|2,4 l|1200 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

Keukenmachine met blender kopen 

Geen zin in een losse keukenmachine en aparte blender op je aanrecht? Je kunt een keukenmachine met blender kopen. Of je nu deeg wilt kneden, beslag wilt kloppen, groenten wilt hakken of sauzen spreads en smoothies wilt maken, een goede keukenmachine met blender kan het allemaal. En misschien wil je nog wel extra accessoires, om nog meer te kunnen? Ook daar kun je voor kiezen. 

Maar welke keukenmachine met blender moet je nu kopen? Wij helpen je kiezen.

Voor je een keukenmachine met blender gaat kopen doe je er goed aan te kijken welke jij nodig hebt. Welke accessoires moet de keukenrobot hebben? En welke eigenschappen vind je belangrijk? Bijvoorbeeld het geluid, energieverbruik of alleen hoe goed hij deeg kan mixen?

Keukenmachines met blender getest

In onze test keukenmachines hebben we de belangrijkste merken en modellen onder de loep genomen. Daarbij zitten ook keukenmachines met een blender en mixer. Van zo’n keukenmachine testen we niet alleen de mix-kwaliteiten van de keukenmachine zelf, maar testen we die ook van de bijgeleverde blender. Zo weet jij welke keukenrobot met blender je het best kunt kopen. Daarnaast letten we ook op factoren zoals geluidsniveau, energieverbruik en prijs-kwaliteitverhouding.

Keukenmachines met blender vergelijken

Maar welke keukenmachine met blender past nu het beste bij jou? Dat hangt af van je persoonlijke wensen en behoeften. Wil je bijvoorbeeld graag een keukenmachine met een groot vermogen of vind je het belangrijker dat het apparaat weinig geluid maakt? Wil je er ook accessoires bij, zoals een citruspers of pastamaker? Of ben je vooral op zoek naar een betaalbare optie?

Onze vergelijker helpt je bij het maken van de juiste keuze. Hier kun je de verschillende keukenmachines met blender vergelijken op specificaties en prijs. Zo kun je eenvoudig de beste keukenmachine met blender vinden die past bij jouw wensen en budget. Vergelijk ook de testresultaten om te zien met welke keukenmachine jij straks de lekkerste zoete en hartige gerechten maakt!

Keukenmachines per merk