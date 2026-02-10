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Keukenmachines met deeghaak

Laatste update van de test: 10 februari 2026|

Met een deeghaak in de keukenmachine maak jij het beste deeg voor je brood of pizza en pasta. Zie hier welke keukenmachine met deeghaak je nodig hebt.

Keuzehulp

  • Blumill SL-9831 Black Rose Gold
    BlumillSL-9831 Black Rose Gold
    Keukenmachine|5,2 l|1200 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Blumill SL-9831 Metallic Champagne
    BlumillSL-9831 Metallic Champagne
    Keukenmachine|5,2 l|1200 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Blumill SL-9831 Black Chrome
    BlumillSL-9831 Black Chrome
    Keukenmachine|5,2 l|1200 watt

    € 70,-

    Richtprijs

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Blumill SL-9831 Metallic Blue
    BlumillSL-9831 Metallic Blue
    Keukenmachine|5,2 l|1200 watt

    € 70,-

    Richtprijs

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Bourgini Kitchen Chef Elements 4.5L Black 22.9062.00.00
    BourginiKitchen Chef Elements 4.5L Black 22.9062.00.00
    Keukenmachine|4,5 l|1000 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Bourgini Kitchen Chef Plus 6.2L 22.5042.00.00
    BourginiKitchen Chef Plus 6.2L 22.5042.00.00
    Keukenmachine|5,7 l|1500 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenBrothers KB4046 1200W
    KitchenBrothersKB4046 1200W
    Keukenmachine|5 l|1200 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • KitchenBrothers KB4047 1200W
    KitchenBrothersKB4047 1200W
    Keukenmachine|5 l|1200 watt

    € 72,-

    Richtprijs

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Princess 220138
    Princess220138
    Keukenmachine|5,1 l|1200 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Vivid Green Keukenmachine 2000W Rood
    Vivid GreenKeukenmachine 2000W Rood
    Keukenmachine|5,7 l|2000 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Vivid Green Keukenmachine 2000W Zwart
    Vivid GreenKeukenmachine 2000W Zwart
    Keukenmachine|5,7 l|2000 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Vivid Green Keukenmachine 2000W Grijs
    Vivid GreenKeukenmachine 2000W Grijs
    Keukenmachine|5,7 l|2000 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • JAP Appliances Mastermix keukenmachine
    JAP AppliancesMastermix keukenmachine
    Keukenmachine|5,8 l|1000 watt

    € 140,-

    Richtprijs

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Bosch MUMS2EW00
    BoschMUMS2EW00
    Keukenmachine|3,8 l|700 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Bosch MUMS2ER01
    BoschMUMS2ER01
    Keukenmachine|3,8 l|700 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood GO KZM35.000GY
    KenwoodGO KZM35.000GY
    Keukenmachine|4,2 l|800 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Kenwood GO KZM35.000RD
    KenwoodGO KZM35.000RD
    Keukenmachine|4,2 l|800 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

  • Tefal QB525B38 Bake Partner
    TefalQB525B38 Bake Partner
    Keukenmachine|4,7 l|1100 watt

    Voedsel bereiden

    Gebruiksgemak

    Geluid

Keukenmachines met deeghaak getest

In onze test keukenmachines hebben we ook veel keukenmachines met deeghaak getest. We testen daarmee hoe goed je witbrooddeeg kan kneden. En natuurlijk testen we ook hoe goed je er andere dingen mee klaar kunt maken, en met hoeveel lawaai dit gepaard gaat.

Keukenmachine met deeghaak kopen

Als thuisbakker weet je dat een goede keukenmachine met deeghaak essentieel is voor het maken van heerlijk brood, pizza- of pastadeeg. Maar met zoveel keukenmachines op de markt kan het moeilijk zijn om de beste te vinden.

De meeste keukenmachines zijn uitermate geschikt voor het bereiden van allerlei soorten deeg. Meestal zit er daarom ook een deeghaak of 2 deeghaken bij de keukenmachine. Met de deeghaak kneed je beter brooddeeg dan met een ander accessoire.

Wij helpen je een keukenmachine met deeghaken vinden die past bij jouw wensen. Bijvoorbeeld een machine die het beste kan kneden én goed kan mixen. Of een met extra accessoires.

Keukenmachines met deeghaken vergelijken

Vergelijk de keukenmachines met deeghaken op de eigenschappen die jij van belang vindt. Bekijk bijvoorbeeld hoe groot de kom is, welke andere accessoires meegeleverd worden of hoeveel kommen er bij zitten.

En om de keukenmachine te vinden die het beste deeg voor brood, pizza en pasta kan kneden, bekijk en vergelijk je de testresultaten.

Keukenmachines per merk