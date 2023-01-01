icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
BourginiKitchen Chef Plus 6.2L 22.5042.00.00

  • Productgroep:  Keukenmachine
  • Inhoud kom tot rand:  5,7 l
  • Vermogen:  1500 watt
€ 99,99

Testresultaat

Testoordeel
Voedsel bereiden
Gebruiksgemak
Geluid
Degelijkheid
Energiegebruik standby-stand

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Bourgini Kitchen Chef Plus 6.2L 22.5042.00.00 is een keukenmachine met een rvs mengkom. In de zeer ruime kom past tot de rand 5,7 liter. Deze keukenmachine weegt 4,5 kg. Het snoer is met 105 cm vrij kort. De zuignapvoeten zorgen ervoor dat het apparaat stevig op het aanrecht blijft staan. Komt met een ballongarde. Met een spatscherm.

Samenvatting

Productgroep
Keukenmachine
Inhoud kom tot rand
5,7 l
Vermogen
1500 watt
Afmetingen (hxbxd)
33x38x24 cm
EAN (artikelnummer)
8721154800231

