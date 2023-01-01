BourginiKitchen Chef Plus 6.2L 22.5042.00.00
- Productgroep: Keukenmachine
- Inhoud kom tot rand: 5,7 l
- Vermogen: 1500 watt
€ 99,99
Testresultaat
Ook toegang tot deze test?
Bekijk hier hoe wij testen
Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid, start 3 maanden gratis en vergelijk producten op alle testoordelen.
Testoordeel
Voedsel bereiden
Gebruiksgemak
Geluid
Degelijkheid
Energiegebruik standby-stand
Ook toegang tot deze test?Start nu 3 maanden gratis
Pluspunten
Minpunten
Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
De Bourgini Kitchen Chef Plus 6.2L 22.5042.00.00 is een keukenmachine met een rvs mengkom. In de zeer ruime kom past tot de rand 5,7 liter. Deze keukenmachine weegt 4,5 kg. Het snoer is met 105 cm vrij kort. De zuignapvoeten zorgen ervoor dat het apparaat stevig op het aanrecht blijft staan. Komt met een ballongarde. Met een spatscherm.
Samenvatting
- Productgroep
- Keukenmachine
- Inhoud kom tot rand
- 5,7 l
- Vermogen
- 1500 watt
- Afmetingen (hxbxd)
- 33x38x24 cm
- EAN (artikelnummer)
- 8721154800231