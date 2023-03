Keukenmachine met vleesmolen kopen

Keukenmachines worden vaak geleverd met allerlei accessoires en opzetstukken. Een handig opzetstuk voor als je vlees wilt malen is de vleesmolen.

Als je van plan bent om zelf gehakt te maken, dan is een keukenmachine met vleesmolen de ideale keuze. Deze handige machines bieden de mogelijkheid om vlees te malen en te verwerken tot de perfecte consistentie voor hamburgers, worstjes en andere gerechten. Maar hoe kies je nu de beste keukenmachine met gehaktmolen voor jouw behoeften? Hieronder vind je enkele belangrijke factoren om in gedachten te houden tijdens je zoektocht.

Keukenmachines met vleesmolen vergelijken

Allereerst is het belangrijk om te kijken naar de kracht van de motor van de keukenmachine. Een krachtige motor is nodig om moeiteloos door zwaar vlees te malen. Hoe groter de motor, hoe gemakkelijker de machine het werk aankan. Kies dus een keukenmachine met een motor van minstens 600 watt om ervoor te zorgen dat je het beste resultaat krijgt.

Daarnaast kijk je naar hoe groot de bijgeleverde kom is, en als je wilt of er twee kommen bij zitten. Ook bedenk je welke andere accessoires of functies je nodig hebt, en kijk je welke keukenmachines die hebben.

Tot slot is het belangrijk om te kijken naar de prijs van de keukenmachine met vleesmolen. En natuurlijk naar welke keukenmachine het goed doet.

Kies voor een machine die binnen je budget past en goede testresultaten heeft, zodat je zeker bent van een goede investering.

Keukenmachines met vleesmolen getest

In de test van keukenmachines hebben we ook keukenmachines met gehaktmolens getest. Je kunt als je ingelogd bent met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap de testresultaten zien. We hebben niet alle accessoires getest, maar je ziet wel welke keukenmachines de basis-handelingen het best doet. We testen keukenmachines met vleesmolen van Kenwood en Bosch. Vergelijk de testresultaten met elkaar om te zien welke bij je past.