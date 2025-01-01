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KenwoodMultiPro Compact FDM301SS

In de uitvoering
  • Productgroep:  Foodprocessor
  • Inhoud kom tot rand:  1,4 l
  • Vermogen:  800 watt

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Kenwood MultiPro Compact FDM301SS is een rvs foodprocessor met een plastic mengkom. In de relatief kleine kom past tot de rand 1,4 liter. En tot de hoogste markering 1,2 liter. Deze lichtgewicht foodprocessor weegt 2,5 kg. Het snoer is met 96 cm vrij kort. De zuignapvoeten zorgen ervoor dat het apparaat stevig op het aanrecht blijft staan. Het snoer kun je naar binnen duwen. Handig: de blenderkan heeft losneembare messen. Komt met een dubbele garde. Heeft twee omkeerbare snij- en raspschijven (dun en fijn, dik en grof). Komt met een spatel. Overige accessoires: vuldop.

Samenvatting

Productgroep
Foodprocessor
Inhoud kom tot rand
1,4 l
Vermogen
800 watt
Afmetingen (hxbxd)
37x22x25 cm
EAN (artikelnummer)
5011423195940

Prijzen