PrincessFoodprocessor 01.221054.01.001

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Princess Foodprocessor 01.221054.01.001 is een zwarte foodprocessor met een plastic mengkom. In de relatief kleine kom past tot de rand 1,4 liter. En tot de hoogste markering 1,2 liter. Deze lichtgewicht foodprocessor weegt 2,4 kg. Het snoer is met 121 cm aan de korte kant. De zuignapvoeten zorgen ervoor dat het apparaat stevig op het aanrecht blijft staan. Heeft een snoerhouder aan de onderkant van het apparaat. Heeft een omkeerbare snij- en raspschijf. Met speciale snijschijf voor friet. Overige accessoires: vuldop, mesbeschermer.