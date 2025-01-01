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PrincessFoodprocessor 01.221054.01.001

€ 79,-

Richtprijs

  • Productgroep:  Foodprocessor
  • Inhoud kom tot rand:  1,4 l
  • Vermogen:  1000 watt

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Princess Foodprocessor 01.221054.01.001 is een zwarte foodprocessor met een plastic mengkom. In de relatief kleine kom past tot de rand 1,4 liter. En tot de hoogste markering 1,2 liter. Deze lichtgewicht foodprocessor weegt 2,4 kg. Het snoer is met 121 cm aan de korte kant. De zuignapvoeten zorgen ervoor dat het apparaat stevig op het aanrecht blijft staan. Heeft een snoerhouder aan de onderkant van het apparaat. Heeft een omkeerbare snij- en raspschijf. Met speciale snijschijf voor friet. Overige accessoires: vuldop, mesbeschermer.

Samenvatting

Productgroep
Foodprocessor
Inhoud kom tot rand
1,4 l
Vermogen
1000 watt
Afmetingen (hxbxd)
41x26x21 cm
EAN (artikelnummer)
8712836972636