BourginiKitchen Chef Compact 4.5L Grey 22.5030.00.00

  • Productgroep:  Keukenmachine
  • Inhoud kom tot rand:  4,5 l
  • Vermogen:  1000 watt
€ 89,99

Testresultaat

Testoordeel
Voedsel bereiden
Gebruiksgemak
Geluid
Degelijkheid
Energiegebruik standby-stand

Pluspunten

Minpunten

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Bourgini Kitchen Chef Compact 4.5L Grey 22.5030.00.00 is een grijze keukenmachine met een rvs mengkom. In de grote kom past tot de rand 4,5 liter. Deze lichtgewicht keukenmachine weegt 3,2 kg. Het snoer is met 104 cm vrij kort. De zuignapvoeten zorgen ervoor dat het apparaat stevig op het aanrecht blijft staan. Komt met een ballongarde. Dit product is verkrijgbaar in meerdere kleuren.

Samenvatting

Productgroep
Keukenmachine
Inhoud kom tot rand
4,5 l
Vermogen
1000 watt
Afmetingen (hxbxd)
27x34x27 cm
EAN (artikelnummer)
8719325147643

