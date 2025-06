KitchenBrothersKB793 1400W display

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De KitchenBrothers KB793 1400W display is een zilverkleurige keukenmachine met een rvs mengkom. In de zeer ruime kom past tot de rand 5,8 liter. Deze keukenmachine weegt 5 kg. Het snoer is met 105 cm vrij kort. De zuignapvoeten zorgen ervoor dat het apparaat stevig op het aanrecht blijft staan. Het apparaat heeft een digitaal scherm. Het scherm laat de snelheid zien en waar hij mee bezig is: kneden, mixen of kloppen. Als er een timer is gezet, telt hij af zodra hij begint. Als er geen timer is gezet telt hij op. Komt met een garde. Met een spatscherm. Dit product is te koop in antraciet, rood, zilver en zwart.