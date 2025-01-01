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MagimixCS 3200 XL 18372NL

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Productgroep:  Foodprocessor
  • Inhoud kom tot rand:  1,1 l
  • Vermogen:  650 watt

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Magimix CS 3200 XL 18372NL is een chromen foodprocessor met 3 plastic mengkommen in verschillende maten. In de kleine kom past tot de rand slechts 1,1 liter. Deze zware foodprocessor weegt maarliefst 6,6 kg. Het snoer is met 100 cm vrij kort. De antislipvoeten aan de onderkant helpen tegen het schuiven. Het snoer kun je rond een houder wikkelen aan de onderkant van het apparaat. Komt met een garde. Heeft een snijschijf (dun en dik).En heeft een raspschijf (fijn en grof). Komt met een spatel. Overige accessoires: opbergdoos, kleine duwer kan gebruikt worden als maatbeker tot 275 ml. Er zit ook een receptenboek bij. Dit product is te koop in meerdere kleurvarianten.

Samenvatting

Productgroep
Foodprocessor
Inhoud kom tot rand
1,1 l
Vermogen
650 watt
Afmetingen (hxbxd)
40x21x27 cm
EAN (artikelnummer)
3519280023038