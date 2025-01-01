Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Magimix CS 3200 XL 18374NL is een rode foodprocessor met 3 plastic mengkommen in verschillende maten. In de kleine kom past tot de rand slechts 1,1 liter. Deze zware foodprocessor weegt maarliefst 6,6 kg. Het snoer is met 100 cm vrij kort. De antislipvoeten aan de onderkant helpen tegen het schuiven. Het snoer kun je rond een houder wikkelen aan de onderkant van het apparaat. Komt met een garde. Heeft een snijschijf (dun en dik).En heeft een raspschijf (fijn en grof). Komt met een spatel. Overige accessoires: opbergdoos, kleine duwer kan gebruikt worden als maatbeker tot 275 ml. Er zit ook een receptenboek bij. Dit product is te koop in meerdere kleurvarianten.