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MagimixMini Plus 18260 EB

€ 230,-

Richtprijs

In de uitvoering
  • Productgroep:  Foodprocessor
  • Inhoud kom tot rand:  0,8 l
  • Vermogen:  400 watt

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Magimix Mini Plus 18260 EB is een mat chromen foodprocessor met 2 plastic mengkommen in verschillende maten. In de zeer kleine kom past tot de rand slechts 0,8 liter. Deze foodprocessor weegt 4,4 kg. Het snoer is met 102 cm vrij kort. De antislipvoeten aan de onderkant helpen tegen het schuiven. Komt met een garde. Heeft twee omkeerbare snij- en raspschijven (fijn en medium). Komt met een spatel. Overige accessoires: opbergdoos. Er zit ook een receptenboek bij. Dit product is te koop in meerdere kleurvarianten.

Samenvatting

Productgroep
Foodprocessor
Inhoud kom tot rand
0,8 l
Vermogen
400 watt
Afmetingen (hxbxd)
37x17x22 cm
EAN (artikelnummer)
3519280016047