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KenwoodMultiPro XL Weigh+ FDM72.990SS

In de uitvoering
  • Productgroep:  Foodprocessor
  • Inhoud kom tot rand:  1,8 l
  • Vermogen:  1000 watt

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Kenwood MultiPro XL Weigh+ FDM72.990SS is een zilverkleurige foodprocessor met een plastic mengkom. In de middelgrote kom past tot de rand 1,8 liter. En tot de hoogste markering 1,5 liter. Deze foodprocessor weegt 4,1 kg. Het snoer is met 108 cm vrij kort. De zuignapvoeten zorgen ervoor dat het apparaat stevig op het aanrecht blijft staan. Het snoer kun je naar binnen duwen. Heeft een geïntegreerde weegschaal met een extra bakje om ingrediënten te wegen zonder de kom. Het scherm kun je gebruiken voor de weegschaal. Handig: de blenderkan heeft losneembare messen. Komt met een dubbele garde. Heeft een omkeerbare raspschijf (fijn en grof). Komt met een spatel. Overige accessoires: vuldop. Dit product is te koop in zilver en zwart.

Samenvatting

Productgroep
Foodprocessor
Inhoud kom tot rand
1,8 l
Vermogen
1000 watt
Afmetingen (hxbxd)
43x23x28 cm
EAN (artikelnummer)
5011423005416

Prijzen