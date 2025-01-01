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Bourgini22.3009.00 Foodprocessor

Prijs niet beschikbaar

  • Productgroep:  Foodprocessor
  • Inhoud kom tot rand:  1,4 l
  • Vermogen:  750 watt

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Bourgini 22.3009.00 Foodprocessor is een rvs foodprocessor met een plastic mengkom. In de relatief kleine kom past tot de rand 1,4 liter. En tot de hoogste markering 1,2 liter. Deze relatief lichtgewicht foodprocessor weegt 2,6 kg. Het snoer is 144 cm lang. Let op: de maximale gebruiksduur is volgens de fabrikant slechts 60 seconden. Nogal kort dus. De zuignapvoeten zorgen ervoor dat het apparaat stevig op het aanrecht blijft staan. Handig: de blenderkan heeft losneembare messen. Komt met een dubbele garde. Heeft omkeerbare rasp- en snijschijven (fijn en medium).

Samenvatting

Productgroep
Foodprocessor
Inhoud kom tot rand
1,4 l
Vermogen
750 watt
Afmetingen (hxbxd)
38x24x21 cm
EAN (artikelnummer)
8719979270032