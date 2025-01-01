Bourgini22.3009.00 Foodprocessor

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bourgini 22.3009.00 Foodprocessor is een rvs foodprocessor met een plastic mengkom. In de relatief kleine kom past tot de rand 1,4 liter. En tot de hoogste markering 1,2 liter. Deze relatief lichtgewicht foodprocessor weegt 2,6 kg. Het snoer is 144 cm lang. Let op: de maximale gebruiksduur is volgens de fabrikant slechts 60 seconden. Nogal kort dus. De zuignapvoeten zorgen ervoor dat het apparaat stevig op het aanrecht blijft staan. Handig: de blenderkan heeft losneembare messen. Komt met een dubbele garde. Heeft omkeerbare rasp- en snijschijven (fijn en medium).